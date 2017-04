Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

PREVIO a su firma de autógrafos en Liverpool de Angelópolis el cantante Jary concedió entrevista en nuestras instalaciones de LA OPINIÓN DIARIO DE LA MAÑANA, para presentarnos su álbum “Besos pasajeros”, que acaba de lanzar bajo el sello discográfico de Sony Music.

Carlos: ¡Bienvenido a Puebla Jary!, ¿Ya habías venido a Puebla?.- Si, ya tenía el gusto de conocer la ciudad, tengo muy buenas experiencias de Puebla y mis fans. Jary

Carlos: Este 21 de abril lanzaste tu disco “Besos Pasajeros”, le dedicas a alguien esta producción.- Si a mis fans, también a mi abuelito quien vivió siempre conmigo y apenas murió, gracias a él me dediqué a la música, pues siempre me motivó en esto. Jary

Luego de alcanzar once millones de visitas en tan solo tres meses con el tema “No te cambiaría”, el joven cantante cuenta con más de dos millones de seguidores en sus redes sociales y presentó sorpresivamente lo que es su nuevo éxito “Llueven estrellas”, un tema alegre, con ritmo fresco que seguramente va lograr alcanzar millones de reproducciones como su primer sencillo de este nuevo álbum.

Carlos: ¿Por qué dejar las fuerzas básicas de las chivas para dedicarte a la música?.- Consideré que era la decisión más importante en mi vida, mi familia me apoyó muchísimo, la música me ha dejado grandes satisfacciones. Jary

Carlos: ¿Qué sucedió con Pequeños Gigantes?.- Había quedado seleccionado pero por mi edad quede fuera, ya que estaba un poco grande para estar en dicho programa, pero me invitaron a cantar una canción en contra de la violencia que vive en el país. Jary

El cantante originario de Guadalajara, sigue aprendiendo, pues además de ser cantautor, se prepara como músico dominando tres instrumentos (Guitarra, batería, y teclado).

Carlos: ¿Qué significan tus fans?.- Significan todo, ellas son todo para mí, les agradezco el apoyo que siempre me dan. Jary

Carlos: ¿Has sido invitado para cantar en conciertos de artistas como Enrique Iglesias?.- Si, fue una experiencia muy padre que se vivió durante el 2015, estuve cantando para sus shows de Enrique Iglesias en Guadalajara y León. Jary

En su corta carrera Jary ha pisado escenarios como el Estadio Azteca, el Estadio Jalisco, El Auditorio Telmex en su ciudad natal Guadalajara, la arena Monterrey, el Foro Sol de la Ciudad de México, entre otros.

Carlos: Has compartido escenario con importantes agrupaciones como One Direction.- Si, han sido experiencias muy grandes, el estar en el mismo lugar (Foro Sol), con figuras como Fifth Harmony, One Direction, Reik y otros artistas. Jary

Carlos: Tu nuevo tema se llama “Llueven estrellas”, ¿Tienes alguna estrella favorita?.- Si, me agrada la música de Enrique Iglesias. Jary

Tan solo en el 2015 Jary colocó tres sencillos: “Nunca Nunca”, “Uno en un millón” y “Tú”, en el Top Ten de la radio a nivel nacional por varias semanas teniendo así la oportunidad de cantarlos en vivo ante mas de 300,000 personas en mas de 35 eventos distintos dentro de los cuales destacan la 8va entrega de los Premios Telehit, donde compartió escenario con artistas como One Direction y Fifth Harmony, entre otros…

Carlos: Si tuvieras que hacer un dueto con algún artista para otra de tus producciones ¿Con qué artista te gustaría realizar un dueto?.- Me encantaría con Enrique Iglesias y Reik. Jary

Para el jalisciense se trata de un sueño hecho realidad, pues para crearlo tuvo que pasar un año debido a que él y su equipo de trabajo seleccionaron los 12 temas de entre un universo de 500 propuestas inéditas compuestas por Horacio Palencia, Joss Favela, Pambo, Ricky Montaner, Julio Ramírez (Reik), Pablo Preciado (Matisse), María Bernal y Cecy Leos (Kaay).

Carlos: ¿Algo que quieras agregar?.- Darte las gracias Carlos por el espacio y decirles a todos tus lectores que se den el tiempo de escuchar mu música y pedirla en las estaciones de radio. Concluyó Jary.

Cabe señalar que con un material discográfico y 5 sencillos lanzados de manera independiente, Jary actualmente trabaja de la mano de su disquera Sony Music México, lanzando el pasado viernes 21 de abril su primer disco con dicha disquera titulado “Besos fáciles”, cuyo material cuenta con una canción del mismo nombre.