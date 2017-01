ING. OSCAR LÓPEZ MORALES

Quien sorprendió por la manera de coducirse fue la hoy diputada con licencia Ivonne Ortega, pero no porque decidiera abadonar su curul en la Cámara de Diputados, sino porque dice que buscará la candidatura de su partido el PRI a la Presidencia de la República, aun cuando su dirigente dijo el año pasado, que ninguno se puede adelantar porque, fieles a su mentalidad de los años 80, dijo que primero será el programa de gobierno y luego, al final se pensará en el candidato.

Esto claro, después que los demás partidos ya les llevan una larga carrera como Andrés Manuel Lopez Obrador, Margarita Zavala, Ricardo Anaya, Rafael Moreno Valle, hasta El Bronco.

Sin embargo esta actitud de la “institucional” Ivonne Ortega podrìa tener al menos dos interpretaciones:

O es una cortina de humo para proteger y no desgastar a quien será el “elegido”, pues con su campaña de invitar a sus seguidores en redes sociales a aportar ideas de lo que hubieran hecho en lugar de aumentar el precio de las gasolinas, como lo dijo el Presidente, pareciera que le echa más leña a la terrible hoguera que consume a Peña Nieto.

Y la otra opción es que tenga un genuino interés por buscar esa candidatura del PRI para el 2018 y desde ahora ya esté peleando Ivonne Ortega para que no vaya a llegar el “dedazo” que tato daño les hizo el año pasado en varios estados del país, donde no respetaron las simpatías ni a los punteros en las encuestas y simplemte perdieron, porque aquellos se fueron a la oposición.

Sea cual fuere el papel de Ivonne Ortega, al menos tratará de darle un poco de dignidad al partido que volvería a mirar a las clases populares, esas que por años los llevaron a la gloria.

Falta ver qué dicen Miguel Ángel Osorio Chonga o hasta Manlio Fabio Beltrones.

CONFETI…La mala nota en Puebla la pusieron ayer los “acarreados” de la SEP que abarrotaron las galerías del Congreso del Estado, con el objetivo, claro, de impedir cualquier presencia desagradable que pudiera haber incomodado la comparecencia de su titular…y entre esos indeseables estaban los compañeros fotógrafos de la prensa…ni hablar.