• El Instituto invita al sector empresarial a la conferencia que se llevará a cabo el próximo 9 de febrero a las 09:00 horas.

La Delegación Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Puebla, informa a los patrones que febrero es el mes para que las empresas cumplan con su obligación de presentar su Determinación de la Prima en el Seguro de Riesgos de Trabajo correspondiente al ejercicio 2016.

El titular de la Jefatura de Servicios de Afiliación y Cobranza de la dependencia, Enrique Chávez Estudillo, explicó que la Prima de Riesgo se refiere al porcentaje de las cuotas que el patrón debe pagar para cubrir la rama del Seguro de Riesgos de Trabajo, que además incluye las Enfermedades Profesionales y/o de Trabajo a las que estén expuestos sus empleados por la actividad que desempeñen.

El funcionario también explicó que aquellos empresarios que tuvieron trabajadores a su cargo y no cambiaron de actividad económica durante el periodo del 1° de Enero al 31 de Diciembre de 2016, deben de revisar su Prima de Riesgo y si esta resulta diferente en comparación a la del año anterior, deben presentar su declaración, misma que surtirá efectos a partir del 1° de Marzo de 2017 y hasta el último día de febrero de 2018.

Recordó que el IMSS puede orientarlos sobre como presentar la Declaración correspondiente y que aquellos patrones que se encuentren en la prima mínima de 00.50000% y sus trabajadores no hayan sufrido accidentes o enfermedades de trabajo durante el ejercicio anterior, no están obligados a presentarla, por lo que invita al sector empresarial a la conferencia que se llevará a cabo el próximo 9 de Febrero a las 09:00 horas en el “Auditorio Delegacional”, ubicado en Calle 4 Norte No. 2005 (2° Piso), Col. Centro, de esta Ciudad.

Aclaró que aquellos accidentes que ocurran a los trabajadores al trasladarse de su domicilio al centro de labores o viceversa, no son tomados en cuenta para determinar la siniestralidad de las empresas, por lo cual no deben incluirlos en su declaración.

Por su parte, el Delegado del IMSS en Puebla, Enrique Doger Guerrero, mencionó que el presentar la Determinación en tiempo y forma genera beneficios, ya que tanto las empresas grandes como las medianas y pequeñas que no tuvieron siniestralidad pueden disminuir el porcentaje de la prima en dicha rama.

Enrique Doger Guerrero, refirió que para la presentación de la declaración de la prima existen dos formas fáciles y seguras de hacerlo: una vía Internet y otra en ventanilla.

Para mayor información puede consultar la página web www.imss.gob.mx; o llamar al Centro de Contacto IMSS al teléfono 01 800 623 23 23, o bien acudir a los módulos de orientación en las Subdelegaciones del Instituto.