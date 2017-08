Por Jesús Lemus/Puebla

Rumbo a las elecciones de 2018, el PRI se está flexibilizando y por ello no es viable aplicar una consulta a la base para la selección de candidatos a un cargo público, declaró el diputado federal del partido, Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

Por lo anterior, el representante popular destacó que tras la reciente asamblea del PRI nacional, se acordó que será una Asamblea de Delegados o Mesa de Concertación Política, los métodos para elegir a los abanderados que aparecerán en las boletas electorales el año entrante.

Consideró que esta etapa de flexibilización permitirá al instituto tricolor recuperar los espacios perdidos en elecciones anteriores y más cuando, se están abriendo los espacios a los ciudadanos para que compitan por un cargo de representación popular.

Cuestionado sobre la insistencia del subsecretario federal, Juan Carlos Lastiri Quirós, para que sea a través de una consulta a la base la elección del candidato al gobierno de Puebla, respondió que está en su derecho de pugnar por este método, sin embargo, no hay posibilidades que pueda ser tomado en cuenta por el número de cargos que estarán en juego.

“Cada quien hace su lucha política y plantea su estrategia de la manera que juzgue conveniente, está muy claro que el Comité Nacional y la Asamblea han privilegiado la flexibilización en cuanto a la manera como resolver las candidaturas. Para los 18 mil 200 cargos que estarán en juego en donde el PRI tendrá que inscribir candidatos y candidatas particularmente no hay en el escenario nacional el que se realice un proceso de consulta a la base para ninguno de ellos”.

Sobre la posibilidad que Lastiri Quirós pueda darle la espalda al PRI en caso que no se cumpla su demanda de consulta a la base y niegue su estructura electoral a quien sean el candidato a gobernador, expresó que el funcionario federal se comprometió con la dirigencia nacional a respetar la decisión que se tome y sumarse al elegido.