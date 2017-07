Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente del Comité Directivo Estatal (CDE), Rafael Micalco Méndez, se sumó a las voces que exigen una investigación ante el presunto espionaje que ejerció en su momento el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas en contra de sus opositores.

Así lo dijo después de refrendar su militancia en las oficinas del PAN municipal que están en la Colonia Santiago, donde resaltó que en los últimos días ha salido más información respecto al autoritarismo que ejerció en su momento el ex mandatario poblano a través de este espionaje.

En este sentido, Rafael Micalco Méndez consideró que las autoridades federales deben intervenir en este caso de espionaje y que también fue documentado por algunos medios nacionales.

“Cada vez crecen más las evidencias que hubo en Puebla por parte del ex gobernador Rafael Moreno Valle Rosas, sin duda tendría que existir una investigación por parte de autoridades federales en este particular, porque se trata de un tema delicado. Si ya se hizo con otros ex gobernadores a través de ciertas actitudes que tuvieron, porque no hacerlo aquí en Puebla”, mencionó.

En otro tema, confío que el ex presidente municipal de Puebla, Eduardo Rivera Pérez no renuncie a las filas del PAN, como lo dejó entre ver en su reciente declaración ante los medios de comunicación.

Mencionó que en el caso hipotético de que el ex presidente municipal de Puebla renuncie a las filas del PAN, sin duda generaría un boquete dentro de esta fuerza política en el territorio poblano.