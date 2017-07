Por Jesús Lemus/Puebla

El senador del PAN, Juan Carlos Romero Hicks, consideró que el supuesto espionaje que realizó el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, debe ser investigado y de paso, sancionado en caso de confirmarse.

Así lo declaró en su visita por el estado de Puebla, donde refrendó su interés por competir por la candidatura del PAN a la Presidencia de México en las elecciones de 2018, cuando también se renovarán otros cargos de representación popular.

Mencionó que cualquier espionaje es reprobable, por ello deben existir investigaciones y más, si esta actitud fue en contra de los opositores que tuvo en su momento Rafael Moreno Valle Rosas durante su administración estatal.

“La democracia nunca puede utilizar como instrumento el espionaje, cuando un gobierno espía a sus ciudadanos por supuesto que son conductas reprobables, qué es lo que procede pues que se hagan las investigaciones”.

Respecto a la promoción que hace Rafael Moreno Valle Rosas, ex gobernador de Puebla, sobre su libro y que le permite posicionarse aun más rumbo a las elecciones de 2018, el senador de la República señaló que es una medida válida, siempre y cuando no se pida el voto respectivo.

Expresó que la competencia formal no ha empezado y por lo tanto todos aspirantes tienen la posibilidad de buscar a la militancia para posicionar su imagen, sin embargo, sentenció que al arrancar el proceso electoral, cualquier interesado en la posición y que tenga un cargo público, debe renunciar al mismo para garantizar un proceso interno transparente.

Romero Hicks mencionó que no se puede adelantar el proceso de definición del candidato a la presidencia de la República, ya que existen tiempos marcados en la ley electoral y los estatutos que rigen la vida interna del PAN que no pueden ser violados.