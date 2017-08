Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PRI, Francisco Jiménez Huerta, consideró una prioridad realizar una investigación interna en las áreas de seguridad del gobierno de Puebla, a raíz de las posibles filtraciones que permiten al Bukanas, escaparse tras los operativos que se realiza en su contra para detenerlo.

Cabe señalar que en un periódico nacional se publicó la información de que al parecer el Sub Secretario de Inteligencia en Puebla, Antonio Aguilar Trejo, seria quien filtró en las últimas tres ocasiones los operativos en contra del Bukanas y quien logró escapar en su momento.

En este sentido, el representante popular consideró grave que se filtre dicha información en contra de este delincuente y quien también, es responsable a través de sus sicarios, de los asesinatos de elementos de seguridad que han participado en algunos operativos para detenerlo.

Incluso, Francisco Jiménez Huerta, puntualizó que la investigación no solamente debe concentrarse en un solo personaje como seria el Sub Secretario de Inteligencia en Puebla, sino en algunos otros mandos de nivel medio dentro del gobierno estatal.

“La investigación debe aplicarse en diferentes mandos, porque no puede ser posible que cada vez que se realicen operativos para detener a esta persona, ella pueda escapar en cada momento. No es posible que cuando lo vayan a detener, este se de a la fuga con tiempo”, mencionó.

También consideró oportuno aplicar las pruebas de confianza a los diferentes mandos de la policía, a fin de garantizar que no estarán vinculados con algún hecho delictivo y que ponga en alerta a delincuentes importantes.

Es importante señalar que le gobierno estatal a través de la Secretaría General de Gobierno (SGG), garantizó que en el siguiente operativo en contra del Bukanas, habrá resultados favorables y que derivarán en la detención de este delincuente dedicado a la extracción y venta del combustible robado en el estado de Puebla.