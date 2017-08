Más de 25 millones de niños y niñas en todo el país, y más de 1 millón 200 mil maestros, regresaron a las escuelas, informó.

Al encabezar la ceremonia de Inicio del Ciclo Escolar 2017-2018, el Presidente de la República, Enrique Peña Nieto, resaltó el esfuerzo de la presente Administración para llegar educación de calidad a todas las escuelas de toda la geografía nacional, y establecer un piso parejo para todas y todos los niños de México.

Destacó que “este Gobierno viene realizando una inversión de 80 mil millones de pesos, solamente en infraestructura educativa, en poner las escuelas al día y con buenas instalaciones” y que no tiene precedentes, pues en los 12 años de las dos Administraciones anteriores se invirtieron 20 mil millones de pesos en infraestructura educativa, dijo.

Puntualizó que esta inversión “nos va a permitir prácticamente que la mitad de las escuelas que estaban más deterioradas puedan estar en condiciones óptimas”.

Como ejemplo, mencionó que la escuela primaria “Esfuerzo Indígena”, donde se llevó a cabo el evento, “hace prácticamente un año no tenía patio techado ni un lugar donde los niños pudieran hacer ejercicios al aire libre”.

“Era una escuela que no tenía comedor, que no tenía aula de medios. Era una escuela que solamente tenía, por lo que se me informó, seis excusados, no había baños. Hoy esa realidad de antes cambió y se transformó”, agregó.

El Titular del Ejecutivo Federal aseguró que el segundo pilar del Nuevo Modelo Educativo es contar con maestras y maestros mejor preparados. “Se prevé que las maestras y los maestros de México estén debidamente preparados para poder transmitir sus conocimientos y dedicar su vocación educativa a educar adecuadamente a la niñez de nuestro país”, resaltó.

El tercer pilar, continuó, es el contenido educativo. “Hoy habremos de lograr que los niños aprendan a aprender”, señaló.

Destacó que hoy los maestros “habrán de enseñarles a que aprendan, a que tengan capacidad por sí mismos de formarse una conciencia crítica, el que puedan hacer una investigación propia, y que más allá de las aulas y en toda su vida puedan actualizarse en el conocimiento que deben adquirir para realizar cualquier tarea profesional”.

Refirió que su Administración ha puesto empeño en distintos ámbitos, “pero sin duda el más importante, el de mayor trascendencia en el tiempo, ha sido el esfuerzo en materia educativa para transformar y poner al día el Modelo Educativo nacional”.

En el evento, el Presidente Peña Nieto presenció la explicación que la doctora Julieta Fierro, Investigadora Titular del Instituto de Astronomía de la Universidad Nacional Autónoma de México, ofreció a los niños del plantel “Esfuerzo Indígena” sobre el eclipse solar que se vivió hoy. Posteriormente, realizó un recorrido por distintas áreas del plantel.