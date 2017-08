Por Jesús Lemus/Puebla

El ex rector de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP), Enrique Cárdenas, afirmó que tiene el interés de competir por la gubernatura de Puebla bajo las filas de MORENA en las elecciones de 2018.

En el encuentro con los medios de comunicación, el director del Centro de Estudios Espinosa Yglesias (CEEY), dijo que también fue invitado por el líder nacional de MORENA, Andrés Manuel López Obrador, a fin de que compita por dicha nominación y luego busque el cargo público.

Desde su punto de vista, el ex rector de la UDLAP reconoció que comparte algunos aspectos de la ideología que promueve el dirigente nacional del partido y quien se perfila como virtual candidato a la Presidencia de México en 2018.

Mencionó que “se encuentra cansado y frustrado” de todo lo que se vive en Puebla y el país; por ello, decidió hacer públicas sus aspiraciones para alcanzar la nominación de MORENA a la gubernatura estatal.

Interrogado sobre las candidaturas independientes, Enrique Cárdenas sentenció que con el sistema político actual, es complicado lograr la nominación, pero sobre todo ganar un cargo público.

Aunado a lo anterior, defendió que la única manera de lograr un cambio desde un partido que tiene una verdadera visión de progreso, es obteniendo la candidatura bajo las siglas de cierta fuerza política.

“El sistema político en México está hecho no está hecho para los independientes, está hecho para los partidos políticos y es la única manera de ganar las elecciones en el estado de Puebla”, finalizó.