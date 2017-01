• Robaron en una tienda de ropa; fueron rescatados por policías municipales.

Odilón Larios Nava.- Policías municipales rescataron a dos presuntos ladrones que pobladores de san Miguel Canoa pretendían linchar. Los capturaron después de robar en una tienda de ropa. El afectado no procedió en contra de los delincuentes por lo que fueron dejados en libertad.

Este hecho se dio a conocer cerca del mediodía de este viernes, cuando los números de emergencias recibieron una llamada que informaba de lo que estaba ocurriendo en Canoa, en donde los pobladores capturaron a dos presuntos ladrones cuando robaron en una tienda de ropa.

Cerca de 150 personas se reunieron en aquella junta auxiliar, quienes pretendían hacer justicia por su propia mano.

Policías municipales llegaron hasta el sitio y lograron rescatar a los dos probables delincuentes, uno de los cuales resultó lesionado con arma punzocortante, pero no se conoce la gravedad de dicha lesión.

Trascendió que un elemento de la policía municipal fue golpeado, pero no presentó lesiones de gravedad. Fuentes policiales indicaron que ante la falta de la parte agraviada, la cual se negó a proceder, los dos hombres debieron ser puestos en libertad.