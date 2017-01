Por Patricia Moreno Sánchez

Empresarios franquiciantes calificaron de insuficiente la medida de “austeridad” que tomaron los diputados locales de eliminar los vales de gasolina de 2 mil pesos mensuales, con lo cual se asegura se tendrá un ahorro de alrededor de un millón de pesos mensuales.

Enrique Vargas Medina presidente de la Red Mexicana de Franquicias, refirió que su Plan de Austeridad fallo, con una disminución mínima de las percepciones extraordinarias que reciben.

“Esta medida es insuficiente y no representa un verdadero beneficio para los ciudadanos de ese descuento que se estan haciendo los diputados como medida de austeridad”

Al mismo tiempo reiteró el llamado a los diputados para que tengan conciencia sobre la molestia ciudadana por los gastos superfluos en el Congreso Estatal y por lo que es necesario presenten un verdadero plan de austeridad.

Al mismo tiempo hizo el llamado a todos los sectores gubernamentales para que implanten medidas de austeridad para hacer frente a la crisis financiera por el gasolinazo.

Enrique Vargas Medina presidente de la Red Mexicana de Franquicias dijo que esperaba que los diputados locales implementarán una medida de austeridad y con los ahorros que se generen se canalicen a programas o servicios sociales. Especificó que el recurso que se obtuviera se podría dirigir a mejorar los servicios de salud al interior del estado, donde los medidos tienen un sueldo no mayor de 8 mil pesos y faltan medicamentos e infraestructura para atender la población.

Agregó que los integrantes del Instituto Electoral del Estado (IEE) deberían de sumarse a estas medidas, tras su declaración en el sentido de que no tienen facultad para tomar esta medida. El dirigente empresarial dijo que por lo menos deberían presentar una propuesta.