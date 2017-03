Una tercera estrella en su escudo luce el Instituto Especializado de Tae Kwon Do que se proclamó por tercer año consecutivo campeón de la Olimpiada Estatal y logró colocar a 13 de sus deportistas en la etapa regional, con la idea de llegar a la Olimpiada Nacional y aportar medallas para Puebla.

Para la Institución dirigida por Gerardo González Vega, fueron puntos importantes en la obtención de este tricampeonato en el estatal, en un evento desarrollado en el Gimnasio Miguel Hidalgo, con la presencia de más de 300 taekwondoínes de varias escuelas del estado, lo que representó un gran reto superado.

Del grupo de deportistas que consiguieron la medalla, sobresalen los que en su trayectoria cuentan con alguna medalla en ediciones anteriores de Olimpiada Nacional o bien están ubicados en los primeros sitios del ranking, como es el caso de Alejandra García, medalla de oro en la ON 2016 y primer lugar en el ranking nacional; ahora en el estatal logró el campeonato de la categoría cadete en la división de menos de 39 kilogramos.

También, Andrea Malpica medallista de Olimpiada Nacional y ahora ganadora de primer lugar en menos de 67 kilogramos en categoría Sub 21; Karen Pérez Sánchez, quien se ubica entre las 10 mejores del país, resultó ganadora de la división de menos de 46 kilogramos de la categoría Juvenil mientras que Zahir Vidahurrazaga, quien también ya fue medallista de Olimpiada, se proclamó campeón estatal en la división de menos de 37 kilogramos categoría cadete tanto en modalidad de formas como en combate.

De la misma manera destacaron al obtener el campeonato: Alexa Juárez en menos de 53 kilogramos categoría cadete; Jessica González en menos de 53 kilogramos Sub 21; Irving Chávez en menos de 41 kilogramos cadetes; Héctor Castillo en menos de 48 kilogramos categoría Juvenil y Braulio Estrada en menos de 68 kilogramos Sub 21.

Para los que resultaron ganadores y parte de la selección estatal, ahora la mira está puesta en la etapa regional de la Olimpiada que se celebrará en Puebla el 1 y 2 de abril y de ahí buscar el boleto a la etapa Nacional programada para el mes de mayo en Monterrey, Nuevo León.