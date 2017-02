Por Patricia Moreno Sánchez

Antonio Prósperi Calderón presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO) Puebla, considera que no es necesario modificar o reformar el Código Reglamentario para el Municipio de Puebla (COREMUN) para reordenar el ambulantaje.

Prósperi Calderón expuso que se tendrá que realizar reuniones y mesas de trabajo con el alcalde Luis Bank para que les informe en qué consistiría esta reforma que anunció, al referir que el COREMUN. Es muy claro y solo se debe aplicar.

“El COREMUN es muy preciso y no necesita reformarse para realizar un ordenamiento del comercio informal, si este marca que no debe haber informal y hay ambulantaje, imaginemos que pasara si se permitirá”

Agregó que esperan que entonces se puedan dar estas mesas de trabajo con la participación de los empresarios y las autoridades para que se analicen los pros y los contras de las modificaciones al código. Con ello iniciar un dialogo y definir si es adecuado modificar este reglamento.

Agregó que están de acuerdo con el presídete municipal y es lo que siempre han solicitado de incorporar a los informales a la formalidad, sin embargo refirió que esta reformar no vaya a permitir que los ambulantes continúen en las calles , y con ello puedan crear ciertos derechos.

Reiteró que es urgente una reubicación de los comerciantes informales para que no les afecten al comercio establecido y al mismo tiempo tengan lugar para hacer su Comercio al señalar que la mayoría de los ambulantes tienen necesidad de trabajar y solo los líderes son los que se benefician con el cobro de cuotas.