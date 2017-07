Con la proyección del documental En la periferia, del director Alberto Zúñiga, inició la décima emisión del programa “Estación Verano, rock cultura sin fronteras”, el pasado martes en el Teatro de la Ciudad (Portal Hidalgo 14), misma que contó con la presencia del director Alberto Zúñiga y Ricardo Jacob.

Para esta edición de la iniciativa impulsada por el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos de la Secretaría de Cultura del gobierno federal y el Instituto Municipal de Arte y Cultura de Puebla (IMACP), la agenda cultural se ha enriquecido con una extensa programación de cine, charlas y música para toda la familia, teniendo como eje rector el rock.

Cine la estación en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos, Phono-Cinema en el Teatro de la Ciudad y Cinefilia, y los museos ferrocarrileros de Torreón, Tulancingo, el Museo Jesús García Corona en San Luis Potosí, el Centro Cultural Gonzalez Gallo en Jalisco y el Museo de Otumba presentarán Escuela del rock (Richard Linklater), Hecho en México (Ducan Bridgeman), Scott Pilgrim contra el mundo (Edgar Wright), A Hard day night (Richard Lester), Frente rockero (Jaime López), Simpatía por el diablo (Jean Luc Godard), Johnny Physical Lives (Joshua Neuman), I need a Dodge: Joe Strummer on the run (Nick Hall) y Quadrophenia (Franc Roddam).

Además de las cintas Shield and Spear (Petter Ringbom), Casi famosos (Cameron Crowe), Control (Anton Corbijn), La nueva orden (Michael Winterbottom) y Sing Street (John Carney), que tendrán entrada libre.

Como función especial al aire se proyectará The Wall, filme británico de 1982 dirigida por Alan Parker y basada en el álbum de Pink Floyd, el sábado 12 de agosto a las 20 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos.

Como en cada edición, se ofrecerán las charlas para niños y niñas, como “De motos, chalecos y parches”, a cargo de Motoclubes Unidos de Puebla, “Travesuras, música y Rock”, a cargo de Ramsés Oréa, así como la mesa redonda “Gruperos y rocanroleros”, misma que contará con la participación de Los patita de perro, Tu rockcito y La hormiga Juana.

Asimismo, jóvenes y adultos podrán disfrutar de las conferencias “Colectivos y organizaciones unidos por el rock”, “¡Oye cómo ves! Rock para niños”, “Experiencias de gestión cultural en Colombia: Colectivo Tu Rockcito y el Festival Orígenes”, y “La historia de rock en México”, que impartirá la doctora en historia y especialista en rock, Julia Palacios.

Como parte de las presentaciones musicales se llevará a cabo el primer encuentro internacional de bandas de rock para niños y niñas, Niñ@fest, con los conciertos de Los patita de perro, Tu rockcito, La hormiga Juana y Cachivache, el domingo 13 de agosto a partir de las 12 horas en el Museo Nacional de los Ferrocarriles Mexicanos (11 Norte 1005, Centro Histórico).