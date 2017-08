Por Patricia Moreno Sánchez

Con prisas, retardos y algunas ausencia por el Eclipse Solar, inició el Ciclo Escolar 2017-2018 en la capital poblana.

Desde muy temprano se pudo apreciar gran movimiento vehicular en las calles de la ciudad, cerca de las 8 de la mañana, se veía a padres de familia con sus hijos muy arreglados y con el uniforme para llegar a tiempo a las escuelas.

En las instituciones, se inició con la ceremonia cívica, con los honres a la bandera mexicana y la entonación del himno Nacional por parte de los alumnos.

Los maestros comentaron que en las escuelas del Centro Histórico, los padres de familia llegaron tarde por diversos motivos por el tráfico, por que viven retirados, además de registro un ausentismo debido a que hubo cierto temor por el Eclipse Solar que se registró ayer 21 de agosto y que en Puebla fue parcial.

“Tenemos pocos alumnos, por que desafortunadamente muchos padres de familia, tuvieron cierto temor por el eclipse y otros no llevaron a sus niños porque se dio a conocer a través de las redes sociales que se iban a suspender las clases” comentó la maestra Andrea de la Rosa, de la escuela primeria Melchor Ocampo.

En otra escuelas este día aun llegaron padres de familia para realizar la inscripción de sus hijos, ya que por algún motivo no lograron hace del trámite

En tanto que los niños manifestaron estar contentos de regresar a clases, y ver de nuevo a sus amigos.

“Yo me levante desde las 7.25 de la mañana, y desayune una torta con jamón y leche y estoy listo para estudiar y jugar con mis compañeros” comentó Joshua, de 9 años que paso a quinto año de primaria, quien dijo que estudiará para abogado.

Muestras que Lili González, estudiante de quinto de primaria nos comentó que se levantó desde las 6 de la mañana, y tiendo su cama y arreglo su cuarto.

“Me levante desde las 6 de la mañana, y tendí mi cama, arregle mi cuarto pata ayudar a mi mamá. Después desayune cereal con leche. Y estoy contenta porque ya extrañaba a mis amigos y amigas”

En tanto que la secretaria de Educación Publica estatal informó a través de su dirección de comunicación que el Ciclo Escolar 2017-2018 inició sin contratiempos tanto en la capital como en los 217 municipios.