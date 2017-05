Dulce Gómez

La prohibición de juegos pirotécnicos en fiestas patronales en la capital es un atentado contra los usos y costumbres de las comunidades, aseveró el presidente auxiliar de Santo Tomás Chautla, Jorge Isidro Tapia García, quien afirmó que hasta este día no ha sido notificado sobre dicha determinación de la Secretaría de Gobernación Municipal (SEGOM).

Al respecto, el edil subalterno se mostró en contra de la disposición que en días pasados fue anunciado por el titular de la dependencia antes mencionada, José Ventura Rodríguez Verdín, con el objetivo de evitar tragedias.

Tapia García expresó que en el tema de usos y costumbres a Santo Tomás Chautla “le pegaría fuerte” la regulación y prohibición del uso de la pólvora en fiestas patronales.

“En el tema de usos y costumbres si nos pegaría fuerte, porque en nuestra comunidad, en la feria si no usamos juegos pirotécnicos no es una feria como tal”, sostuvo. En este tenor, compartió que la feria de esta comunidad se celebra el próximo 21 de diciembre.

Incluso, aseveró que en el caso de esta junta auxiliar, la mayordomía gasta alrededor de 300 mil pesos en la adquisición de pólvora.

“Todavía no hemos tenido ninguna plática, hasta donde yo sé todavía no. En Santo Tomás si no usamos juegos pirotécnicos no es una fiesta. Se deberían tomar otras medidas. Evitar el uso de juegos pirotécnicos sería un poco complejo”, acotó.