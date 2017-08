Por Jesús Lemus/Puebla

Los sujetos obligados y que fueron sancionados o inhabilitados por el Congreso del Estado a raíz de una malversación de recursos públicos en sus organismos o dependencias, tienen el derecho de recurrir a las instancias pertinentes para revertir la decisión dictaminada por los diputados locales.

Así lo declaró el titular de la Auditoría Superior del Estado (ASE), David Villanueva Lomelí, a raíz del recurso de revocación que ingresó al Congreso Local, del ex titular de la Secretaría de Salud, Alfredo Arango Garcia, quien busca evitar las sanciones por las supuestas anomalías que cometió en la gestión del ex gobernador Mario Marin Torres al frente de esta dependencia.

En este sentido, el auditor mencionó que todos los recursos que envía la Auditoría Superior del Estado al Poder Legislativo, van apegados a derecho y transparencia; por lo tanto, rechazó que haya anomalías en el procedimiento que en su momento dictaminaron los diputados locales.

“Todos los asuntos que pasan por el Congreso del Estado están de acuerdo a los procedimientos, nosotros no podemos particularizar en algún caso en especifico. Se respeta todas las instancias a las que acuden todos los sujetos obligados”, mencionó.

Cabe recordar que el ex titular de la Secretaría de Salud, Alfredo Arango Garcia, estuvo más de un año recluido en el CERESO de San Miguel, por el supuesto delito de enriquecimiento ilícito, además de que el Poder Legislativo le avaló varias sanciones y multas económicas por daños patrimoniales que cometió al frente de la dependencia estatal en el sexenio de Mario Marín Torres.