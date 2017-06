Por Jesús Lemus/Puebla

El priista Javier López Zavala continúa coqueteando con el PRI y MORENA, pues todavía no decide si renunciará al instituto tricolor o se afiliará al partido fundado por Andrés Manuel López Obrador, al argumentar que todavía no son los tiempos políticos rumbo a las elecciones de 2018.

En entrevista, no quiso especificar si renunciará al PRI, tal y como lo dejó entre ver hace varias semanas, luego de considerar que el Revolucionario Institucional no representa más los intereses de los ciudadanos en los 217 municipios.

Sin embargo, en el encuentro con los medios de comunicación, cambió su discurso y dijo que seguirá trabajando en sus aspiraciones para lograr a través del PRI la candidatura a la gubernatura de Puebla para el otro año.

No obstante, en su coqueteo político, indicó que si hay “amasiato” al interior del instituto tricolor, no dudará en renunciar a las filas del PRI para trabajar con los ciudadanos rumbo al otro año.

Javier López Zavala puntualizó que mantiene las reuniones con diversos actores políticos de Movimiento Ciudadano, Partido del Trabajo y MORENA para construir un proyecto político que beneficie a los poblanos, una vez que hayan elegido a sus nuevas autoridades gubernamentales.

“Sigo siendo priista y estoy de lado de los poblanos, no son tiempos electorales, es el tiempo de los ciudadanos que exigen mayores estrategias de seguridad, es lo que vengo a decirles este día”.