Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado local del PAN, Pablo Montiel Solana, calificó de incongruente que el dirigente estatal del partido, Jesús Giles Carmona, emprenda una cacería de brujas en contra de 73 panistas que en 2016 apoyaron la candidatura independiente de Ana Teresa al gobierno estatal.

A casi dos semanas del anuncio del líder político para expulsar a estos panistas, Montiel Solana, quien se identifica con el ala fuerte del yunque, lamentó que Giles Carmona no predique con su discurso de unidad.

Y es que recordó, que al inicio de la presidencia estatal de Jesús Giles Carmona, este dijo que existiría unidad y apertura para todos los militantes, situación que no está cumpliendo al aplicar con la cacería de brujas que emprende en contra de los 73 panistas.

Pablo Montiel Solana destacó que es incongruente y hasta cierto punto tonto, iniciar la persecución en contra de los militantes, cuando la prioridad de la dirigencia estatal, es llegar fortalecidos rumbo a las elecciones de 2018.

“Es un poco inteligente por no utilizar otro adjetivo calificativo, presume unidad y ello lo dijo en el último año, sin embargo, se me hace incongruente y tonto que intente expulsar a los 73 panistas”, sentenció.

Es importante señalar que Pablo Montiel Solana es un personaje cercado a Eduardo Rivera Pérez, quien es señalado que a través de sus operadores políticos, apoyó la candidatura independiente de Ana Teresa Aranda el año pasado.