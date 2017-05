Por Patricia Moreno Sánchez

La Secretaría del Trabajo y Previsión social no puede intervenir en el conflicto sindical de AUDI afirmó la delegada Vanesa Barahona, quien afirmó que no este conflicto no afecta la estabilidad laboral y empresarial en Puebla.

No Obstante reconoció que esta dependencia federal llevó a cabo una reunión con los trabajadores inconformes de AUDI, aclaró que se les recibió como una autoridad laboral y se les escucho “como un acto de buena fe”, sin embargo se les informó que no pueden intervenir.

Agregó que la STPS debe permanecer sin sesgos y permanecer antentos a los requerimientos de la clase trabajadora, sin intervenir en la vida interna de los sindicatos a través de las instancias correspondientes.

“”Ellos buscan asesoría, dicen los trabajadores que cuentan con la mayoría , pues que hagan valer sus estatutos , sino no estan de acuerdo con su dirigencia pueden llegar a un acuerdo”.

Insistió que esto no da una mala señal al sector automotriz, al señalar que es un tema sindical, no empresarial.