Por Jesús Lemus/Puebla

No hay condiciones para que a través de amparos, UBER se deslinde de las sanciones que interpuso el gobierno del estado, por cobrar los servicios de taxi en efectivo, cuando estos se tiene que aplicar de manera electrónica, declaró el diputado del PRD, Julián Rendón Tapia.

Indicó que si los dueños de UBER desean presentar amparos, estos procederán para su revisión sin problema, pero descartó que vayan a prosperar al señalar que la ley es clara sobre el funcionamiento de la empresa.

Aunado a lo anterior, dijo que la Secretaría de Infraestructura y Transporte está aplicando infracciones a los choferes de UBER que cobren en efectivo sus servicios, a raíz de las inconformidades que se originaron con los taxistas tradicionales.

“La infracción está bien planteada y así seguirá, no es un tema que esté a discusión y pues si hay amparos estos procederán sin ningún problema para su revisión, pero no creo que haya vuelta atrás a estas sanciones”.

El también presidente de la comisión del Transporte del Congreso del Estado, confió que el gobierno no baje la guardia en estas supervisiones a la empresa UBER, para garantizar que no se cobrará en efectivo el servicio de taxi.

Cabe recordar que hace unos días, el diputado local del PRI, Leobardo Soto Martínez, consideró urgente que en el Congreso del Estado de Puebla, se tenga la comparecencia de los empresarios de UBER, a fin de que expliquen el total de unidades que circulan en toda la ciudad, pero sobre todo por qué no respetan la ley sobre cobrar su servicio a través de los medios electrónicos respectivos.