• Se presume que antes de ir a la clínica estuvieron de compras en una conocida tienda de la recién inaugurada plaza comercial ubicada en la Calzada Zaragoza.

Odilón Larios Nava.- Las primeras investigaciones afirman que la mujer que fue ultimada en la clínica de la colonia Lomas 5 de Mayo y su pareja sentimental, de quien fuentes cercanas a la Fiscalía General del Estado (FGE) identifican como Jesús Martín Mirón López, alías El Kalimba, antes de ser ultimados a balazos habrían estado de compras en una conocida tienda ubicada en la recién inaugurada plaza comercial ubicada en la Calzada Zaragoza.

Como se informó en este diario, junto con el hombre y la mujer también fueron ultimados otros dos varones, en total cuatro personas. El comando armado que los asesinó posteriormente cobró otras tres vidas en el municipio de Amozoc.

Fuentes cercanas a la Fiscalía informaron que el ahora occiso y la mujer, habrían acudido a la ciudad de compras. Acompañaba a esta pareja uno de sus hombres de confianza quien también tendría el mismo terrible fin.

Se sabe que hicieron compras en una reconocida tienda que recientemente abrió sus puertas en la Calzada Zaragoza, esto se presume porque en la camioneta en que viajaban se hallaron bolsas de la tienda antes referida.

Después de haber ido de compras habrían acudido a la clínica mencionada, no se especificó la razón. Pero estando en ese lugar fue cuando arribó el comando armado que les arrebató la vida y después escapó.

RÍOS DE SANGRE EN LA CLÍNICA

Por medio de documentos e imágenes a los que este diario tuvo acceso podemos informar parte de la sangrienta escena y el horror que ocurrió en la clínica de la colonia Lomas 5 de Mayo. Las imágenes del lugar sólo pueden ser descritas como: propias de una zona de guerra.

El común denominador visual en la clínica eran los lagos hemáticos, los cuerpos desfigurados por los impactos de los proyectiles de grueso calibre. Los cuatro occisos tenían más de un disparo en la cabeza. Se presume que al menos uno de los occisos, el hermano del dueño del lugar, no tenía relación con el capo huachicolero que fue ultimado.

Una vez que al menos tres de los sicarios ingresaron al lugar con los rifles de asalto y portando pasamontañas, comenzaron la matanza, en el descanso de las escaleras y la rampa que se encuentra en el recibidor. Ahí mataron a Agustín García González, de 60 años de edad, quien fue asesinado en el lugar con varios impactos de bala. Se presume que él es una víctima circunstancial de estos terribles hechos, es decir que probablemente no tenía nada que ver con el líder huachicolero.

Una vez que mataron a este hombre en el cuarto del final de las escaleras, que en la entrada dice AISLADO, a un lado de los baños mataron al siguiente hombre, uno que está señalado como desconocido 319, el cual vestía pans negro, playera color negro y no tenía zapatos, una de las versiones recopiladas sugiere que El Kalimba fue al hospital a visitar a este hombre, pero esto no ha sido confirmado por fuentes oficiales.

Entre las dos camas de ese cuarto, se halló el cadáver de una mujer de aproximadamente 25 años de edad, la cual vestía pans gris, tenis blancos, y suéter negro con cierre al centro. Finalmente en una de las ventanas que dan hacia el exterior en el segundo piso, fue localizado el cadáver de otro hombre, el cual al igual que los anteriores, tenía impactos de bala en la cabeza y otras partes del cuerpo.

En el caso del último cuerpo se trata de un varón de aproximadamente 30 años de edad, que se encuentra en calidad de desconocido 320, el cual vestía tenis blancos, pantalón de mezclilla azul y una playera blanca con estampados en negro.

Los cuerpos estaban en medio de un lago hemático, todos presentaban los rostros desfigurados por los balazos que recibieron en la cabeza.

En las escaleras y la rampa de la entrada de la clínica se formó un río de sangre que caía por los escalones. Este fue el brutal escenario con el que se encontraron las autoridades ministeriales.

Fuentes policiales indicaron que el hermano del propietario sería una víctima circunstancial de estos hechos violentos. Mientras que el desconocido 319, el que portaba vestimentas negras y El Kalimba eran los objetivos del comando armado. De la mujer la principal línea de investigación sugiere que podría ser pareja sentimental del capo huachicolero, es decir con la que mantenía una relación extra marital, pero se descartó que fuera su esposa.

COMANDO ARMADO MATÓ A OTROS TRES EN AMOZOC

Después del cuádruple asesinato estos sujetos escaparon a bordo de la camioneta Ford, Lobo, color rojo, la cual habían robado una hora antes, es decir el lunes alrededor de las 16:11 horas. En la persecución abandonaron ese vehículo y lo abandonaron en inmediaciones del parque industrial Chachapa.

En ese lugar sorprendieron al conductor de un Ford, Figo, gris y lo mataron. Luego los sicarios tuvieron un altercado con seis hombres que se dirigían a comprar pan en el barrio de San Jacinto y les dispararon, uno de estos hombres murió en el lugar y otro en el Centro de Salud y Servicios ampliados (CESSA) de Amozoc. Extraoficialmente se dijo que los asesinos se llevaron privado de la libertad a otra persona la cual las autoridades presumen pueden encontrar sin vida.

No se descartó que los hechos que cobraron la vida de tres personas en Palmar de Bravo por la madrugada de este martes sean secuelas de los acontecimientos narrados más arriba, acontecidos en Amozoc y la colonia Lomas 5 de Mayo.