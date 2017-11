· Se necesita un cambio de régimen y la única opción es Morena.

Tecamachalco, Puebla.- Hoy Puebla enfrenta un deterioro provocado por el ejercicio arbitrario del poder del gobierno estatal, principalmente el ejercido por su predecesor, Rafael Moreno Valle, quien ahora cínicamente busca ser candidato a la Presidencia de la República, sostuvo el senador Miguel Barbosa Huerta.

En una reunión de trabajo con productores y campesinos de la zona de Tecamachalco, el Coordinador de Organización Estatal de Morena en Puebla aseveró que Rafael Moreno Valle encabezó un ejercicio del poder arbitrario y déspota, en el que sometió a las autoridades municipales, las amenazó, las amedrentó y sobre todo las corrompió.

Rafael Moreno Valle, agregó, derramó corrupción por todos lados, hizo que la vida pública se distorsionara, ejerció actividades que pueden calificarse de actividades mafiosas y estableció un sistema de espionaje público y privado.

“No es posible que pretendamos que Puebla siga estando en la misma condición, por eso la única alternativa es Morena, por eso la alternativa es un partido que se compromete con la gente, que se compromete con el pueblo y que lucha por la soberanía”, afirmó.

Advirtió que nadie puede estar satisfecho con las condiciones que rodean al país y que también se han instaurado en el estado, con niveles de pobreza que hoy alcanzan a más del 50 por ciento de la población.

En ese sentido, consideró una vergüenza que haya mexicanos entre los hombres más ricos del mundo, cuya riqueza haya sido sacada del pueblo, de las concesiones que el gobierno ha hecho a su favor.

“Y para que esto lo detengamos necesitamos un cambio de régimen, por eso no es importante ninguna gubernatura, no es importante ninguna senaduría o ninguna diputación, no es importante ningún ayuntamiento, lo importante es que en el 2018 Andrés Manuel López Obrador sea el presidente de México”, concluyó.

Por su parte, Atanacio López Rojas, líder campesino, aseguró que “la gente de la región mixteca ha sufrido en carne propia la forma en que los gobiernos han actuado en contra de los pueblos”, pero confían en el proyecto encabezado por Andrés Manuel López Obrador y del Senador Miguel Barbosa en Puebla.

“Estamos con la esperanza de que el proyecto de Andrés Manuel López Obrador y del licenciado Luis Miguel Barbosa tenga un buen fin”, externó.

De igual manera, los asistentes reconocieron el trabajo del senador Miguel Barbosa, no solo como legislador, sino como una persona preocupada por mejorar las condiciones de vida de quienes se encuentran en serios rezagos sociales.