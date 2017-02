Por Jesús Lemus/Puebla

Las comisiones del Congreso del Estado sacaron de la congeladora la reforma que procesará a un presunto responsable de homicidio, sin la necesidad del cuerpo de la víctima, manifestó el titular de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Poder Legislativo, Jorge Aguilar Chedraui.

El también coordinador de los diputados locales del PAN, dijo que este miércoles en la sesión del Poder Legislativo, se avalará la reforma al artículo 312 del Código Penal para fijar lo siguiente: “se procesará del delito de homicidio al probable responsable aunque no se encuentre el cadáver, si la investigación arroja acreditar el cuerpo del delito”.

Señaló que se dará a la Fiscalía General del Estado (FGE) las herramientas legales para que en su momento, procedan en contra de un responsable de asesinato y no se repitan casos como el que se vivió con Paulina Camargo, quien fue asesinada por su ex pareja sentimental, derivando que a la fecha no se encuentre el cuerpo.

Con base en el documento que tienen los legisladores, en Nayarit hay una referencia sobre una reforma al Código Penal para procesar a un responsable de homicidio, sin la necesidad de tener el cuerpo del delito.

“Se logró dictaminar con el acuerdo de los coordinadores de los grupos legislativos y mañana se va a votar directamente en el Pleno. Es un tema relevante que llevamos algún tiempo trabajando (…) Es con la finalidad de poder dar a la Fiscalía herramientas y mayor posibilidad que si hay evidencia suficiente aunque no se encuentre el cadáver se pueda procesar y encarcelar al culpable”.

Es importante recodar que esta iniciativa fue planteada desde noviembre pasado y apenas recibió el aval de los legisladores de las comisiones de Seguridad, Procuración de Justicia y Gobernación, a fin de que sea dictaminada este miércoles en la sesión respectiva del Congreso.