Por Patricia Moreno Sánchez

Gustavo Ponce de León director de la Asociación de Hoteles y Moteles, adelantó que debido a la alza de los combustibles, la energía eléctrica y el gas LP, se está analizando el incrementar el costo de las habitaciones.

Agregó que con los embates económicos que se viven a nivel nacional y se reflejan en la entidad poblana se han reducido las reservaciones.

Incluso revelo que durante la pasada temporada del Amor y la Amistad, el pasado 14 de febrero, no se alcanzó el repunte de ingresos que se esperaban como en años anteriores.

Ponce de León afirmó que durante varios años los empresarios de este sector han mantenido los costos de las habitaciones, sin embargo en caso de que se defina subir la tarifa, confían que no se aun factor negativo, toda vez que se ofrece calidad e higiene.

Refirió que todos los empresarios afiliados a esta asociación deberán cumplir con la cifra establecida de incremento, sin embargo revelo que como en todo sector existen algunos hoteleros que no pertenecen a la grupo que por competencia desleal no subirán sus precios.