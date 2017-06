Dulce Gómez

Aquellas personas que cometan linchamientos pueden ser acusadas de lesiones y hasta homicidio, dejó en claro el titular de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal (SSPTM), Manuel Alonso García, quien llamó a la población a no hacer justicia por mano propia.

Ayer, en entrevista acotó que no es necesario que la ciudadanía agreda a los presuntos delincuentes, y es que precisó que existen sanciones penales para quienes recurran a esta medida, ante la ola de robos y asaltos que se han registrado en Puebla.

“El tomar justicia por mano propia es incurrir en un delito. Al final del día hay una penalidad que puede ir de lesiones hasta un homicidio”, reiteró.

También, el ex funcionario de San Andrés Cholula enfatizó que la seguridad no se ataca ni se atiende con violencia, al cuestionarle sobre el llamando que se ha dado a los poblanos, tras el asalto a pasajeros de la ruta 68, en las inmediaciones de Xonaca.

Por lo anterior, señaló que es importante la conformación de Comités Vecinales. En este tenor, agregó que la corporación municipal se encarga de capacitar a los integrantes de los mismos, a fin de que sepan qué hacer en caso de una emergencia.

“Se pide el tema de no linchamientos, no se puede tomar la justicia por mano propia, también se concientiza a los comités y se pide a la población no poner en riesgo su identidad. Es todo un protocolo que se sigue”, agregó.

Respecto a las voces que llaman a linchar a los presuntos autores del asalto registrado a una ruta 68, Alonso García señaló que es la Fiscalía General del Estado (FGE) la encargada de investigar el tema.

“La instancia competente en este tema es precisamente la Fiscalía, a través de la Policía Ministerial”, concluyó.