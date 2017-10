· Serán quince casas que espera estén listas en diciembre las que donara la fundación de Mano a Mano: Guillermo Serrano.

Debido a que aún hay poblaciones que las autoridades no han volteado a ver después de los pasados sismos del 7 y 19 de septiembre, como es el caso de San Lucas Colucan, en el estado de Puebla, fue creada la fundación de Mano a Mano, A.C., para ir apoyar a las zonas afectadas. De acuerdo con Guillermo Serrano, uno de los fundadores de la asociación, a través de redes sociales un grupo de personas con deseos de ayudar, se unieron y acudieron al lugar antes señalado donde de inmediato percibieron la necesidad de esta población que quedó en condiciones críticas, y tras recorrer el lugar volvieron a la Ciudad de México para reforzar el acopio con sus conocidos; la respuesta fue inmediata, de manera que los integrantes de la nueva organización determinaron seguir con la labor hasta que no haya una sola persona afectada sin recibir ayuda.

Guillermo Serrano comentó que el nivel de destrucción y abandono en la mencionada región es grande, y muchos de los afectados se niegan a regresar ante el temor de que las paredes de sus casas se les vengan encima. “En este lugar no hubo fallecidos, por eso la comunidad no ha tenido una cobertura mediática ni llama la atención de las autoridades; nosotros somos un grupo de laicos movidos por la misericordia de Dios Nuestro Señor, que se ha organizado con el único propósito de ayudar a través de esta asociación civil”.

De igual forma, dijo que después de realizar la primera visita a este lugar en días pasados, se han trazado la meta de construir quince casas, por los que actualmente están enfocados en reunir los fondos, material y manos para poder llevar a cabo la labor. La convocatoria se hace de persona a persona entre familiares, amigos y conocidos, y también a través de la página de internet de Mano a Mano A.C.

Por lo anterior, hizo un llamado a todas las personas de buena voluntad a que cooperen con esta noble causa; quien así lo desee, puede hacerlo de diferentes maneras; con trabajo, si eres arquitecto o ingeniero; como voluntario y mediante cooperaciones económicas en efectivo.

Finalmente, señaló que el equipo de Mano a Mano trabaja en conjunto con otras organizaciones para lograr que la construcción de las casas se lleve a buen término y se entreguen en diciembre antes de navidad para celebrar el logro con todos los beneficiarios “a través de una Misa de acción de gracias que esperamos poder llevar a cabo en un sitio de San Lucas Colucan donde hemos dejado la imagen de una Virgen de Guadalupe como promesa de que volveremos a Ella, y para que nos impulse a todos a concretar nuestro objetivo”. Para más información www.demanoamanoac.org