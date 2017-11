Dulce Gómez

El capitán retirado de la Marina y originario de Amozoc, Carlos Mier González, consideró que para garantizar la seguridad en este municipio es necesario evaluar los sistemas de vigilancia, pues evidenció que actualmente no hay un centro de control ni cámaras de videovigilancia.

El también ex subsecretario de Seguridad en Tamaulipas y actual presidente de la organización civil Adeescop, agregó que es necesario evaluar a todos los uniformados de la corporación de Amozoc, y de ser necesario depurarlos, a fin de generar confianza entre la población.

“Considero que es necesario evaluar los sistemas de seguridad, porque Amozoc no cuenta con una central de monitoreo ni con cámaras de videovigilancia”, resaltó.

Incluso, afirmó que las patrullas destinadas para la vigilancia en esta demarcación no son los adecuados, una vez que es necesario dar prioridad al uso de motocicletas por el tipo calles que ahí existen.

“Es muy cierto que hay que depurar a los propios policías, los automóviles no son los adecuados. Además hay pocas patrullas y no son las adecuada, más bien se necesitan motocicletas por el tipo de calles”, recalcó Carlos Mier.

Aunado a ello, lamentó que la gente ya no crea en los elementos policiales, de ahí la necesidad de crear una corporación de proximidad y revisar el expediente de cada uno de los efectivos.

“La gente no cree en sus policías porque no hay elementos de proximidad. La gente ve a un policía y en lugar se sentirse protegido se siente atemorizada. Hay que revisar los expedientes cada uno de los efectivos”, acotó.

Aunado a ello, subrayó que la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) también debe enviar a más elementos, a fin de evitar actos delictivos.

Derivado de lo anterior, se pronunció favor de generar fuetes de empleo, pues apuntó que Amozoc es rico por sus artesanías que elabora, incluso llamó a la creación del Día del Artesano.

“Yo percibo un ambiente de estancamiento en varios rubros, es un municipio con muchas áreas de oportunidad. Amozoc es privilegiado por la cercanía con Puebla. Es un municipio rico en artesanías, desafortunadamente la gente no ha sentido el apoyo de las autoridades, y es momento que Amozoc sea reconocido”, concluyó.