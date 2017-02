 Nuestro país aceptará ayuda contra narco, si ellos aceptan apoyo para sus adictos a la heroína, dijo al inaugurar foro.

Ciudad de México.- Si los legisladores republicanos y la administración de Donald John Trump gravan las remesas que los mexicanos envían a sus familias desde Estados Unidos, entonces la Cámara de Diputados aprobará un impuesto a las utilidades que las empresas estadounidenses obtienen en México, advirtió el diputado federal Víctor Manuel Giorgana Jiménez.

Al inaugurar el Foro Escenarios y Prospectivas de la Relación México-EU, el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores de San Lázaro apuntó también que los mexicanos aceptarán la ayuda de la Unión Americana contra el narcotráfico, sólo si esa nación, a su vez, aceptan el apoyo de México ante los altos niveles de adicción a la heroína que hay entre sus ciudadanos.

“No somos menos los mexicanos. Tampoco dependemos de la voluntad de un solo país, ni de una sola persona, ni de un solo partido político”, dijo en su participación.

Ante el coordinador de los diputados priístas en la LXIII Legislatura, César Camacho Quiroz, diputados de otras bancadas, internacionalistas invitados y funcionarios de la Cancillería, Víctor Giorgana respondió así a la amenaza del representante republicano Mike Rogers, de presentar una iniciativa para crear un impuesto de 2 por ciento a las remesas.

“Para los que hablan desde la Cámara de Representantes, encontrarán una respuesta en la Cámara de Diputados. Hoy mismo, nos amanecimos con la noticia de que el representante Mike Rogers, me parece que sordo, verdaderamente sordo o no ha leído la postura del pueblo de México, de que no pagaremos un centavo para la construcción del muro, habla sobre la presentación de una iniciativa para gravar con 2 por ciento de impuesto las remesas que envíen los mexicanos hacia este país, para financiar el muro en la frontera.

“Nosotros le decimos: esperamos con toda atención a que plantee esa iniciativa, para que entonces la Cámara de Diputados presente una iniciativa para gravar, en la misma proporción, los 20 mil millones de dólares de toma de utilidades de las empresas americanas, que se regresan anualmente a los Estados Unidos. Y así nos vamos entendiendo”.

Luego, agregó que la ayuda de Estados Unidos para combatir a los narcotraficantes en territorio nacional, está supeditada a que ellos acepten apoyo para superar las adicciones de sus ciudadanos, que son los principales consumidores de drogas como la heroína.

“Y dice también John Kelly (secretario de Seguridad de Estados Unidos) que México estaría mejor si acepta la ayuda de los Estados Unidos, especialmente para combatir la siembra de opio en distintas zonas de nuestro país.

“Y nosotros le decimos que apreciamos esa ayuda, pero queremos también espacios para ayudarles a los americanos, ustedes saben que del opio se obtiene la heroína y que los americanos son los principales consumidores de heroína, que sí, que sí vamos a aceptar la ayuda, siempre y cuando vayamos a ayudarles a que el consumo que ellos tienen de heroína disminuya notablemente.

“Y entonces estamos hablando de pares y de una política de diálogo que, sin duda alguna, tiene que encontrar su cauce de entendimiento”.