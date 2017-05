Por Patricia Moreno Sánchez

Los cultivos de frijol y maíz y ornamentos entre otros de al menos 6 municipios fueron afectados por la granizada atípica que se registró la tarde noche del jueves, informó José Luis Sánchez Guzmán, jefe de Planeación de la Secretearía de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentacion (SAGARPA).

Explicó que la granizada afecto a los municipios de Tlalancaleca, Huejotzingo, San Martín Texmelucan, Atlixco, Acajete y Amozoc.

Explicó que ayer viernes se iniciaron los recorridos en conjunto con las autoridades estatales y jefaturas de distrito de la delegación de SAGARPA para estimar la superficie que pueda estar afectada.

Indicó que en base a un acuerdo firmado entre el gobierno federal y el gobierno estatal se tiene asegurado un millón de hectáreas para que en caso de este tipo de contingencias se recuperen las cosechas.

Explicó que el problema que es que los invernaderos no los cubre el seguro de desastres , sin embargo, se tiene la seguridad de lograr recursos para los cultivos.

Agregó que aún no se define la indemnización por las pérdidas, no obstaste se estima un pago de mil 500 pesos por hectárea.