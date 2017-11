• Tenían un retén por alcoholímetro la noche del sábado en la carretera federal a Tehuacán cuando fueron agredidos.

• Los dos oficiales fueron llevados al CESSA de Amozoc para que fueran atendidos por los golpes con los que resultaron.

Odilón Larios Nava.- Con cachas de pistolas fueron golpeados dos agentes de tránsito del municipio de Amozoc de Mota, los agresores, según reportes policiales, fueron dos hombres rijosos que lograron escapar. Lo anterior ocurrió durante un retén de alcoholímetro que se llevó acabo la noche del sábado en inmediaciones de la carretera federal a Tehuacán esquina con San Joaquín en la colonia San Lorenzo.

Según reportes policiales a que este diario tuvo acceso, los agresores de los agentes de tránsito portaban armas de fuego y fue con las cachas que golpearon a los dos uniformados, los cuales requirieron de ser trasladados al Centro de Salud y Servicios Ampliados (CESSA) de Amozoc, por las lesiones contusas que presentaron.

Dichos reportes indican que día el sábado, minutos después de las once de la noche, mientras los agentes de tránsito de Amozoc realizaban un operativo alcoholímetro, en donde estaban las unidades T4217, T2419 y P2415, todas ellas del mencionado municipio, llegaron hombres armados que agredieron a los uniformados.

Se desconoce con exactitud la mecánica de la agresión y las características de los agresores, pero según los reportes antes mencionados el Oficial Erick y el oficial Jiménez, resultaron heridos con cachazos en la cabeza. Cruz Roja de Amozoc y una patrulla municipal, trasladaron a los lesionados a CESSA.

Hasta el cierre de esta edición las autoridades del municipio de Amozoc no habían emitido ningún informe oficial sobre lo ocurrido el sábado por la noche. Se desconoce por quienes fueron agredidos los uniformados de Amozoc. Por estos hechos no se reportó que haya habido personas detenidas.