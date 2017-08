El Comité Directivo Estatal del PAN, a través de la Secretaría de Formación y Capacitación realizó el Foro “Ética y Transparencia de las y los Servidores Públicos Panistas”, con el cual se busca fortalecer los principios y valores del Código de Ética del partido mediante la debida rendición de cuentas.

Durante su intervención, el Presidente del Comité Directivo Estatal, Jesús Giles Carmona destacó el trabajo realizado por los Gobiernos emanados de Acción Nacional, desde los cuales se ha logrado cambiar Puebla, una vez que la esencia del panismo radica en la voluntad de servir, siempre bajo el eje de rectitud y la honradez.

“En Acción Nacional sabemos que nuestras acciones yacen en la convicción de su militancia, y no tengo duda que todos los presentes coincidimos en el anhelo de una patria más justa. No veo funcionarios de gobierno, veo panistas al servicio la sociedad, no veo burócratas, veo a la militancia del mejor partido de México que se desempeñan dentro de la función pública y que trabaja día a día por la transformación de su estado; no olvidemos que la esencia del panismo radica en la voluntad de servir, siempre bajo el eje de rectitud y la honradez”, enfatizó.

Al hacer uso de la palabra, la Secretaria General del CDE, Martha Erika Alonso agradeció la presencia de los funcionarios públicos panistas del Estado, a quienes pidió ser congruentes y trasladar los pilares del humanismo político en el servicio público.

“Los gobiernos del PAN y sus funcionarios públicos deben ser distintos a los de otros partidos, y al mismo tiempo deben ser distinguibles. Asimismo, deben ser reconocidos por su transparencia, honradez, humanismo, eficiencia y espíritu de servicio”, remarcó.

En este tenor, la Secretaria General instó a los presente a dar testimonio de los valores y principios de Acción Nacional y a continuar fortaleciendo la unidad del partido.

Asimismo, Mario Riestra Piña, Presidente de la Comisión de Formación Política del Consejo Estatal, enfatizó en la importancia de fomentar los principios de ética y transparencia entre los servidores públicos, respaldando así los resultados que han dado los buenos gobiernos emanados del PAN.

“La responsabilidad de ser servidor público panista nos exige a todos estar a la altura de las circunstancias. Los retos que hoy viven Puebla y México son distintos y su complejidad mayúscula. De ahí, la relevancia de su capacitación y formación continua de los servidores públicos”, resaltó.

Durante la capacitación, el Senador Salvador Vega Casillas impartió la ponencia “Función Pública”, donde hablo sobre la importancia de impulsar gobiernos eficientes y eficaces a la ciudadanía. Reconoció que el Estado de Puebla es ejemplo del trabajo exitoso de los gobiernos emanados del PAN, pues los avances están a la vista de todo el país.