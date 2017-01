“Los últimos días de mi gobierno seguirán siendo de logros para los poblanos”, sentenció el mandatario estatal Rafael Moreno Valle en su último informe de gobierno donde anunció que en los siguiente días, antes se cerrar su gestión entregará obras por 5 mil 681 millones de pesos, que equivalen a lo invertido en los últimos 9 meses de la administración anterior.

“El trabajo realizado por mi gobierno es sólo el inicio de lo que se requiere, pues el verdadero cambio es un proceso continuo”, abundó al tiempo de señalar juntos enfrentamos intereses creados, prácticas clientelares, decisiones difíciles para hacer más eficiente al gobierno, obstáculos administrativos, políticos y retos financieros.

Unidos logramos remontar las dificultades para alcanzar los resultados que hoy informamos. Unidos sociedad y gobierno recuperamos el orgullo de ser poblanos.

Al iniciar el balance del último año de gobierno, Moreno Valle recordó que Hace 7 años al iniciar su campaña encontró un ánimo social que reflejaba desesperanza en el futuro y vergüenza de ser ciudadanos de un estado ultrajado, a causa de un gobierno caracterizado por la corrupción, la ineficacia, la creciente deuda pública, la pérdida de inversiones, la emigración por falta de trabajo, el lamentable estado de la infraestructura educativa y de salud, el desabasto de medicamentos, la pobreza extrema, el mal desempeño del campo, el descuido de nuestro patrimonio histórico, el alto índice de analfabetismo, la insensibilidad ante los reclamos populares y la pérdida de todo referente moral.

“Sin embargo, siempre creí que el cambio es posible. Hoy, para evaluar los avances logrados me baso en indicadores independientes, disponibles públicamente, elaborados por terceros independientes.

PIDE MODIFICACIONES LEGALES PARA CASTIGAR ROBO DE COMBUSTIBLE

En materia de seguridad pública, refirió el gobernador que el robo de hidrocarburos es un importante reto que enfrenta el Estado; ilícito en que algunas comunidades se han coludido con los delincuentes.

Desde el punto de vista jurídico es un delito federal, por lo que las fuerzas estatales sólo pueden actuar en flagrancia.

En este sentido, según la PGR entre 2015 y 2016 la Policía Estatal aseguró 1 millón 71 mil litros de combustible, 469 vehículos y puso a disposición de las autoridades federales a 144 presuntos delincuentes.

Lamentablemente por la forma en que está tipificado este delito, la judicatura federal tiene que poner a los detenidos en libertad ya sea con una fianza de 3 a 5 mil pesos o con la simple firma semanal en el juzgado.

En este contexto, exhorto a los legisladores federales que nos acompañan a que modifiquen el artículo 19, párrafo segundo de la Constitución para que quienes sean procesados por este delito no puedan alcanzar su libertad.

RECUPERAMOS LA CONFIANZA DE EMPRESARIOS

Estoy convencido que el verdadero motor del empleo es la inversión privada, refirió el mandatario al tiempo de señalar que al efecto, avanzamos 21 posiciones en el estudio Doing Business del Banco Mundial por la facilidad para hacer negocios.

Según la Secretaría de Economía federal, durante mi gestión se recibieron 5 mil 147 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa, lo que representa la mayor captación en la historia del Estado.

Destacan por su importancia, las siguientes inversiones:

En el sector automotriz, la instalación de la Planta Audi en San José Chiapa, primera fábrica de vehículos de lujo en el país con una inversión de mil 300 millones de dólares que ha dado lugar a la creación de la Ciudad Modelo donde hoy nos encontramos, y es muestra de la sinergia que se logra cuando el sector privado y el gobierno trabajan conjuntamente.

La recientemente inaugurada línea de producción de la camioneta Tiguan, con una inversión de mil millones de dólares.

El proyecto de Volkswagen para fabricar el Golf 7 por un monto de 700 millones de dólares.

En la industria cementera, la expansión de la planta de CEMEX por 646 millones de dólares y del Grupo Cruz Azul, donde se invirtieron 260 millones de dólares.

En el sector comercial, Grupo Dahnos invirtió 252 millones de dólares para construir el “Parque Puebla”, y Liverpool 188 millones de dólares para “Galerías Serdán”.

En energías renovables, ILER e IBERDROLA inauguraron el primer parque eólico en la entidad, con una inversión de 132 millones de dólares.

Según el Instituto Mexicano del Seguro Social, durante mi gobierno se generaron 125 mil 795 empleos formales, cifra superior a los creados en los 13 años anteriores.

Es importante mencionar que durante mi gestión, de acuerdo al INEGI, nos mantuvimos por debajo de la media nacional en la tasa de desocupación y no hubo ninguna huelga de competencia local.

Nuestro país atraviesa momentos difíciles, entre otros, en el ámbito económico lo que impacta el poder adquisitivo de los mexicanos.

En este sentido, llevamos a cabo diversas acciones en apoyo a la economía familiar de los poblanos. Entregamos de manera gratuita uniformes escolares a estudiantes de primaria y secundaria, cobertores en temporada de frío a grupos vulnerables, paquetes de maternidad a mujeres que dieron a luz, escrituración gratuita de inmuebles con valor inferior a 550 mil pesos, también acceso gratuito a los museos del estado. Asimismo, eliminamos el cobro de la tenencia vehicular, implementamos un programa de canje de placas gratuito y además, a pesar del incremento de la gasolina mantuvimos la tarifa del transporte público.

Al informe del mandatario acudieron el Diputado Presidente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños, así como Marko Cortés, Coordinador del Grupo Parlamentario del PAN. En representación del presidente Enrique Peña Nieto, la titular de la Sedatu, Rosario Robles; los líderes de los partidos políticos Acción Nacional, Ricardo Anaya; Nueva Alianza, Luis Castro; de Encuentro Social, Erick Flores; y del Trabajo, Alberto Anaya; así como el presidente del Congreso de la Unión, Javier Bolaños.

Los gobernadores de Chiapas, Manuel Velasco; Michoacán, Silvano Aureoles; Morelos, nuestro Presidente de la Conago, Graco Ramírez y Tabasco, Arturo Núñez.

Del Estado de México, Eruviel Ávila; Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera; Guerrero, Héctor Astudillo; Hidalgo, Omar Fayad, y Tlaxcala, Marco Mena. Los Gobernadores de: Aguascalientes, Martín Orozco; Baja California Sur, Carlos Mendoza; Colima, Ignacio Peralta; Durango, José Rosas Aispuro; Guanajuato, Miguel Márquez; Jalisco, Aristóteles Sandoval; Nayarit, Roberto Sandoval; Querétaro, Francisco Domínguez; Quintana Roo, Carlos Joaquín, y Sinaloa, Quirino Ordaz.