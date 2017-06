Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal del PRI, Víctor Manuel Giorgana Jiménez, afirmó que tiene las aspiraciones de aparecer en las boletas electorales de 2018, aunque no especificó qué posición estaría buscando a través de una posible candidatura bajo las siglas de este partido.

En el encuentro con los medios de comunicación, mencionó que en su momento anunciará la posible posición que estaría buscando a través de los procesos internos que realice el partido para elegir a sus abanderados en 2018.

Reconoció que las únicas posiciones que podrían estar peleando para el otro año, son la gubernatura de Puebla o la propia presidencia municipal; sin embargo, no reveló cuál es el cargo con el que sueña más rumbo al siguiente año cuando habrá votaciones.

El diputado federal consideró que hasta el primer trimestre del año, se conocerán los nombres que darán la batalla para tratar de recuperar los espacios que el Revolucionario Institucional ha perdido en los últimos procesos comiciales del territorio poblano.

Giorgana Jiménez sentenció que sin unidad difícilmente se podrá recuperar la gubernatura de Puebla, misma que no debió perderse dese 2010 cuando Javier López Zavala compitió por este referido cargo de representación popular.

“Estoy en el deseo, en la voluntad de aparecer en las boletas electorales de 2018 y la boleta de 2018 abre varias posibilidades, de tal suerte que seguiremos trabajando para ocupar el espacio donde mejores resultados demos para el partido y los ciudadanos”, mencionó.