o Adolescentes y adultos jóvenes son los que están en mayor riesgo

México, septiembre 2017.- Detectar los signos de alarma,evitar sensacionalizar el suicidio, aumentar los impuestos de bebidas alcohólicas, tener cuidado al reportar el suicidio de celebridades, limitar el acceso a blogs relacionados con el suicidio en las computadoras de niños y adolescentes, disminuir la toxicidad de los productos accesibles a la población (plaguicidas, pesticidas, etc) y brindar información de lugares donde se brinda auxilio, son algunas de las propuestas que especialistas en salud mental dieron a conocer en el Simposio: La Prevención del Suicido en México, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Prevención del Suicidio, este 10 de septiembre.

Y es que en palabras del Dr. Enrique Chávez León, Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana AC, “El suicidio es una preocupación para la salud pública en nuestro país, ya que 2,424 adolescentes y adultos jóvenes (15 a 29 años), se suicidaron en el año 2014”.

Agregó que estudios recientes señalan la participación de la genética (heredabilidad del 57%) sobre todo en los varones y la relación con la depresión en las mujeres, son factores desencadenantes.

En 2013 se registraron dos mil 345 suicidios. La tasa de suicidios en ese año fue de 7.5 por cada 100 mil, es decir, 2.6 más que el promedio nacional. La tasa de suicidio de los varones fue de 12 por 100 mil, y de las mujeres de 3.2 por 100 mil.

“Agresiones, accidentes vehiculares y suicidio, fueron las tres causas de muerte de adolescentesentre 15 y 29 años, en 2014, lo que representa el 50.4 por ciento de la población de este segmento”, agregó el galeno.

Por este motivo el Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, los Servicios de Atención Psiquiátrica (SAP) de la Secretaría de Salud y la Asociación Psiquiátrica Mexicana, con el apoyo de Apopharma, llevaron a cabo el Simposio y la Conferencia de Prensa: La Prevención del Suicido en México, teniendo como sede el Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino Álvarez, con el objetivo de dar a conocer los factores de riesgo del suicidio, la identificación de los jóvenes en riesgo y ayudar a evitarlo.

El evento contó con la participación de la Dra. María Elena Medina Mora Icaza, Directora General del Instituto Nacional de Psiquiatría Ramón de la Fuente Muñiz, Dr. Enrique Chávez- León, Presidente de la Asociación Psiquiátrica Mexicana, Dr. Eduardo Ángel Madrigal de León, Director General de SAP, Dr. Carlos Jesús Castañeda González, Director del HPFBA y la Dra. Ángela Beatriz Martínez González, Presidente de la Red Mundial de Suicidiólogos México AC.

“Cabe señalar que el intento de suicidio es producto de la interacción entre un trastorno mental y un evento estresante, por lo que las personas que hacen intentos suicidas en un alto porcentaje tienen un trastorno mental: depresión, abuso o dependencia al alcohol o a drogas, trastorno límite de personalidad”, comentó la Dra. Medina Mora.

En un estudio mundial (Harris y Barraclough, 1997) se estableció la relación que tienen los trastornos mentales con el suicidio: Cuando los trastornos mentales en general se presentan en la niñez o adolescencia el riesgo suicida aumenta 5 veces; en las mujeres es inclusive mayor. En la población adulta aumenta el riesgo once veces. En especial la depresión aumenta el riesgo suicida 20 veces.

Los eventos traumáticos durante la niñez aumentan el riesgo de intentos suicidas. Las personas víctimas de abuso físico intentan suicidarse en el 12.4% de los casos y de abuso sexual en el 16.9%. La depresión, los trastornos de ansiedad, el uso de alcohol o drogas y padecer dolor crónico contribuyen, y es la depresión la que contribuye de forma más importante (Fuller-Thomson et al, 2016).

Medidas propuestas para disminuir el suicidio

En referencia a las enfermedades mentales. La detección temprana, diagnóstico oportuno y tratamiento por un profesional de la salud o especialista de la salud mental de la persona afectada por depresión o que tenga un trastorno por uso de alcohol o drogas constituye una medida poderosa para evitar los comportamientos suicidas.

Las medidas que han resultado útiles para disminuir las tasas de suicidio en adolescentes y adultos jóvenes, son cuatro:

o Disminuir el número de comercios que expendan bebidas alcohólicas, ya que disminuir la disponibilidad del alcohol disminuye las tasas de suicidio

o La tolerancia cero para los conductores que conducen estando intoxicados, también disminuye el suicidio en los adultos jóvenes

o El aumento en los impuestos de las bebidas alcohólicas

o Hacer efectiva la prohibición de la venta y no disponibilidad de las bebidas alcóholicas a los menores de edad (Xuan Z et al, 2016)

En referencia a los medios de comunicación. La Organización Mundial de la Salud establece una serie de lineamientos para la transmisión de noticias sobre suicidios:

o Usar cualquier oportunidad para educar al público acerca de la conducta suicida

o Evitar sensacionalizarlo, normalizarlo o presentarlo como una solución

o No inducir su repetición, resaltando o repitiendo las historias de suicidio, describiendo el método, volviendo famoso un sitio para el suicidio, usando la palabra suicidio en los titulares, incluyendo fotografías o videos en el reportaje.

o Tener cuidado al reportar el suicidio de celebridades

o Respetar a los deudos de la persona

o Dar información de lugares donde se brinda auxilio

o Considerar que los comunicadores puede afectarse también por estos hechos.

En referencia al Internet. Algunas medidas que pueden resultar útiles para prevenir los comportamientos suicidas son:

o Limitar el acceso a blogs relacionados con el suicidio en las computadoras de niños y adolescentes

o Colocar ligas relacionadas con depresión y prevención de la conducta suicida en aquellos sitios de internet que contenga la palabra suicidio

o Contar con acceso a las ligas relacionadas en las búsquedas sobre suicidio

En referencia a los medios que se utilizan. México tiene una tasa de suicidio de menos de 5 por cada 100 mil habitantes, en mucho por la no disponibilidad de armas de fuego. Esa es una medida muy importante. Además de que es importante disminuir la toxicidad de los productos accesibles a la población (plaguicidas, pesticidas, etc) que puedan utilizarse con ese fin.

En referencia a centros de intervención en crisis. Contar con profesionales entrenados para la atención vía telefónica o redes sociales puede establecer la diferencia entre la vida y la muerte.

¿Las experiencias adversas o traumáticas en la niñez y los acontecimientos recientes, como la pérdida de un ser querido, dificultades económicas o académicas y las experiencias de violencia, son factores que contribuyen. Sin embargo el factor más importante es, padecer una enfermedad mental, en especial, depresión y uso de drogas, pues el suicidio no es una respuesta ante el estrés.

Las personas pueden tener los factores de riesgo mencionados, pero no intentan suicidarse.

Por otro lado, la comunicación acerca del suicidio y el intento suicida por parte de una persona no deben considerarse como manipulación ni intentos de llamar la atención, deben considerarse como manifestación de angustia o depresión intensas y de riesgo suicida.