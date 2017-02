Por Jesús Lemus/Puebla

Es momento de revisar en el estado los alcances que tiene el fuero constitucional para los servidores públicos y diputados locales, a fin de garantizar que esta figura no se utilizará para cometer algunos delitos, consideró el legislador de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares.

Mencionó que el fuero constitucional fue creado para garantizar la libertad de opiniones de quienes representan un cargo público; sin embargo, destacó que esta figura se puede acotar a través de una reforma en el Congreso del Estado.

El diputado de Compromiso por Puebla, Carlos Daniel Hernández Olivares, comentó que la reforma que se puede plantear al interior del Poder Legislativo, no debe caracterizarse por una ocurrencia que a corto plazo represente una inconstitucionalidad para quienes tiene fuero como medida de libertad de expresión y no para comer delitos.

“El tema de fuero no únicamente implica el asunto de quién lo tiene pueda cometer un delito y pueda en ese momento ser no juzgado o detenido sino es un asunto de libre expresión, creo que es necesario que se presente una iniciativa sería y que no sean meras ocurrencias”.

Es importante señalar que el diputado de Movimiento Ciudadano, Julián Pena Hidalgo, es uno de los principales promotores de eliminar el fuero constitucional en Puebla para los representantes populares, funcionarios públicos y magistrados del Tribunal Superior de Justicia (TSJ).

Sin embargo, el presidente de la Junta de Gobierno y Coordinación Política del Congreso del Estado y diputado del PAN, Jorge Aguilar Chedraui, ha señalado que para eliminar el fueron de manera local, primero debería realizarse a nivel nacional, de lo contrario se incurriría en una controversia constitucional sobre este tema.