Por Jesús Lemus/Puebla

Los integrantes del Frente de Izquierda Progresista (FIP) están con un pie afuera del PRD, luego de estar inconformes con la afiliación masiva que se da al interior del instituto político rumbo al 2018, declaró el presidente estatal de esta corriente política, Eric Cotoñeto Carmona.

En el encuentro con los medios de comunicación, señaló que regresando de Semana Santa, se realizará una asamblea estatal para definir si los integrantes del FIP renunciarán al Partido de la Revolución Democrática a meses de arrancar las votaciones de 2018.

Aclaró que si los 45 mil perredistas del FIP renuncian al PRD, no implica que vayan afiliarse a MORENA, ni mucho menos estaría buscando una candidatura para la renovación de los diversos cargos públicos que se elegirán en 2018.

Puntualizó que en los últimos meses, la corriente de Nueva Izquierda ha concretado una afiliación masiva que supera los 250 mil perredistas y no descartó que antes de concluir el año se llegue a la meta de 300 mil personas dentro del Sol Azteca.

El presidente del Frente de Izquierda Progresista, Eric Cotoñeto Carmona, mencionó que la otra semana, presentará nuevas pruebas de como Nueva Izquierda está afiliando masivamente a través de la estructura que tiene el Ayuntamiento de Puebla.

“Si nos vamos del PRD, no implique que nos afiliemos a MORENA, tampoco estaremos buscando candidaturas, pero si estaríamos apoyando de facto el proyecto político que promoverá Andrés Manuel López Obrador una vez que se convierta en candidato a presidente de la República”, finalizó.