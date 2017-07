Por Jesús Lemus/Puebla

Legisladores de izquierda y empresarios poblanos convocaron a un frente amplio cívico para frenar la inseguridad registrada en el estado de Puebla y; de paso exigir la renuncia de los titulares de la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública (SSP) Víctor Carrancá Borguet y Jesús Morales Rodriguez, tras su pésimo trabajo al frente de estas instituciones.

Lo anterior ocurrió en el encuentro con los medios de comunicación, donde los legisladores federales de MORENA, Rodrigo Abdala y Alejandro Armenta Mier, además del senador Miguel Barbosa Huerta, condenaron que no haya las políticas públicas para abatir la inseguridad en el estado.

Acompañado el Consejo de Organismos Empresariales (COE), el senador de la República dijo que el crimen organizado llegó a la capital poblana, situación que genera miedo entre la población quien ya no puede realizar sus actividades de manera normal.

“Puebla ya no es un estado seguro, ya no se viene a un estado que se caracterice por ser tranquilo, sin duda ya no se viene con esa condición, pedimos a las autoridades tener un diálogo con la sociedad para que conozcan los trabajos que se hacen para disminuir esta problemática”.

Barbosa Huerta mencionó que toda esta ola de inseguridad se creó en la administración del ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas, quien se enfocó en sus aspiraciones presidenciales, en lugar de atender las demandas sociales.

Puntualizó que la corrupción que se vive en el estado de Puebla, ha permitido que los grupos criminales realicen diversas actividades que son condenadas por los poblanos, por ello la urgencia de que los titulares de la Fiscalía General del Estado y Secretaría de Seguridad Pública Víctor Carrancá Bourguet y Jesús Morales Rodríguez, entreguen su renuncia al gobierno estatal.

Por último, Barbosa Huerta sentenció que los legisladores de izquierda y empresarios poblanos, no dejarán de hacer señalamientos sobre las diversas problemáticas de inseguridad que se registran en la ciudad, con la finalidad de lograr que el gobierno estatal y municipal de Puebla apliquen las políticas públicas en materia de seguridad en favor de los habitantes.