Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado de Nueva Alianza, Cirilo Salas Hernández, sentenció que no son los tiempos políticos para hablar de candidatos rumbo al 2018 y; por el contrario, hay que diseñar la plataforma política que se podría impulsar a través del Frente Ciudadano por México.

Así lo declaró, luego de que el partido a nivel nacional se mostró interesado en participar en el referido Frente Ciudadano por México en las elecciones de 2018 y que se integra por el PAN, PRD y Movimiento Ciudadano.

Cirilo Salas puntualizó que el tema de las alianzas deberá ser estudiado minuciosamente por los líderes del partido nacional y estatal, afirmando que cualquier proyecto debe basarse en los ciudadanos y no pensar en la repartición de posiciones.

Opinó que los institutos políticos interesados en el referido frente, tienen que identificar cuáles son las exigencias de la población para plasmarlas en una plataforma política que en su momento enarbolarán los candidatos a los diversos cargos.

Una vez concluido este plan de trabajo, señaló que ahora sí los partidos políticos podrán buscar a los mejores perfiles que en su momento competirán por la Presidencia de México y la gubernatura de Puebla, además de otras posiciones que se renovarán en 2018.

“Se debe pensar en los temas ciudadanos, hoy no es un tema de partidos o colores, se trata del interés y de la ciudadanía que exige mejores condiciones de vida, prueba de ello fue la clase social que ayudó a levantar al país tras el sismo del 19 de septiembre”.

Dijo que sería muy aventurado hablar de candidatos a un cargo público, cuando ni siquiera hay definiciones sobre qué Nueva Alianza pueda competir en coalición con el PRD, PAN y Movimiento Ciudadano a través del Frente Ciudadano por México.