Por Jesús Lemus/Puebla

El ex líder del Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN, Juan Carlos Espina Von Roerich, opinó que el frente Ciudadano por México que se integrará por el albiazul, Movimiento Ciudadano y PRD, solamente es una estrategia para repartir posiciones políticas y no para contribuir al desarrollo del país y estatal.

Incluso, dijo que Movimiento Ciudadano y el PRD, en lugar de sumar votos, solamente restarán al Partido Acción Nacional, el cual ha demostrado que tiene capital político para ganar diversos cargos públicos.

Señaló que el PRD ha quedado evidenciado que únicamente se cuelga de la imagen del PAN para alcanzar posiciones, además de que se ven un poco incongruentes de que en 2018 si acepten una alianza, cuando en el 2016 hicieron todo lo posible para no trabajar con el albiazul.

Sentenció que el Sol Azteca a través de su líder estatal, Socorro Quezada Tiempo, debería mantener su postura de hace meses de no realizar la alianza y; dejar de lado su opinión respecto a que si a nivel nacional le ordenan la coalición, en Puebla también la aceptará.

Sobre Movimiento Ciudadano, indicó que no tiene la suficiente estructura para aportar votos a favor del PAN para las elecciones de 2018, además de que dicho partido se ve un poco incongruente al cobijar a Fernando Morales Martínez como su líder estatal, cuando este proviene de las filas del PRI.

En lo particular, dejó en claro que está en contra del Movimiento Ciudadano por México, al insistir que los partidos políticos deberían trabajar en un proyecto estatal, en lugar de pensar en la repartición de cuotas en caso de ganar las elecciones de 2018.