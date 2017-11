Por Jesús Lemus/Puebla

El diputado federal de MORENA, Alejandro Armenta Mier, es víctima de una persecución política por el supuesto desvío de recursos públicos que cometió al frente de la SEDESO en el sexenio marinista, expresaron integrantes del Frente Amplio Puebla nos Une.

En rueda de prensa, el ex militante del Partido Acción Nacional (PAN), Jesús Encinas Meneses, consideró que estos ataques hacia Armenta Mier, son por sus aspiraciones que tiene para aparecer como candidato a un cargo público en el 2018.

Calificó de extraño que después de varios años, ahora se le acuse de desvío de recursos públicos en la SEDESOL, cuando la cuenta pública de esa dependencia y que corresponde al periodo de Mario Marín Torres, fue dictaminada en su momento por los diputados.

Dijo que los adversarios políticos únicamente quieren desprestigiar la imagen de Armenta Mier, una vez que es considerado como un buen perfil para obtener una candidatura bajo las siglas de MORENA.

“El caso de Alejandro Armenta es una argucia más del fiscal para frenar las críticas que ha recibido por su deficiente trabajo, se trata de una campaña de desprestigio, luego de que es valorado para ocupar una posición política en 2018”, mencionó.

Indicó que el titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Víctor Carrancá Borguet, ha ordenado la fabricación de delitos y persecución en contra de aquellos luchadores sociales que no están de acuerdo con el ex gobernador Rafael Moreno Valle.

Por lo anterior, argumentó que se reactivará la campaña para solicitar la renuncia del fiscal e indicó que hay elementos que demuestran las fallas que ha tenido este personaje en la impartición de justicia en el territorio poblano.