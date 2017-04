Por Jesús Lemus/Puebla

El agua no puede “ser tratada como una mercancía”, cuando es un derecho de todos los ciudadanos, sentenció el diputado federal, Rodrigo Abdala Dartigues, luego de señalar que se diseñarán foros a fin de exponer alternativas para evitar que Concesiones Integrales siga manejando discrecionalmente el servicio del agua potable en Puebla.

Aunado a lo anterior, el representante popular puntualizó que urge una reforma a la Ley de Aguas en el Estado de Puebla, que garantice quitarle el manejo del agua potable a la empresa antes citada.

Anotó que desde 2012 a la fecha, MORENA ha recibido diversas quejas en torno a que la empresa que maneja el vital líquido, aumentó en 200 ó 300 por ciento las tarifas del agua potable, provocando que los ciudadanos promedio no puedan pagar el servicio.

También condenó las posturas de algunos personajes dentro del Congreso del Estado de Puebla, que en los últimos días han señalado que MORENA solo está sacando raja política del tema del agua rumbo a las elecciones de 2018.

Aclaró que MORENA seguirá luchando para que este servicio sea gratuito a favor de todos los poblanos, es por ello que se diseñarán foros donde se debatan ideas que sirvan para crear una reforma a la Ley de Aguas de Puebla y con ello quitarle el control del vital liquido a la empresa Concesiones Integrales, sin embargo el diputado federal no aclaró cómo se harán las ponencias para abordar este particular.

“El derecho humano establece que el agua es para todas las personas, nunca se plantea que el servicio será para quienes lo puedan pagar (…) El agua no puede ser susceptible a ser tratada como una mercancía, es por ello que pedimos una modificación a la Ley de Aguas en el estado de Puebla”.