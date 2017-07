Por Patricia Moreno Sánchez

Crece a 27 denuncias formales ante la Fiscalía General del Estado por fraude en la venta de propuestas de plazas laborales del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS)

Francisco Torres Zenteno, dirigente del Sindicato Nacional de Trabajadores del IMSS, sección 1, explicó que los defraudadores están solicitando de entre 10 a 120 mil pesos por plaza.

Explicó que actualmente suman 27 denuncias formales sin embargo dijo que existen más denuncias que no se han formalizado.

Agregó que ya se sigue la investigación y se tiene sospecha de dos trabajadores que incluso solicitaron permiso laboral por un año, sin embargo dijo que no estaba autorizado a revelar nombres para no entorpecer la investigación que lleva a cabo la Fiscalía.

Agregó que la Fiscalía ya giro instrucciones a las sucursales bancarias para que se investigue las cuentas en las cuales se deposite recurso por un pago de una propuesta de plazas.

“La venta de propuesta es un fraude, nunca se les va a entregar la plaza, ya se presentó la denuncia, al inicio del año , eran 15 ahora suman 27 fraudes”.

PLAZAS TEMPORALES O DE SUSTITUCION

En otro tema, el dirigente sindical afirmó que son insuficientes las 720 plazas que estará liberando el instituto Mexicano del Seguro Social, explicó que son plazas temporales o de suplencia de personal, es decir no son con gasificación.

Aun así son insuficientes, al señalar que para cubrir las suplencias en todo el estado se requieren más de mil 500. Aseguró que desde cinco años atrás no se han otorgado nuevas plazas.