Por Jesús Lemus/Puebla

El morenovallismo está en crisis rumbo a las elecciones de 2018, luego de que en el estado de Puebla fracasó el proceso de refrendo que evidenció la afiliación masiva que se registró en el PAN hace unos años, declaró el ex presiente estatal de esta fuerza política, Rafael Micalco Méndez.

En entrevista, señaló que están recabando la información de al menos doce municipios, donde operadores morenovallistas estaban pagando hasta 250 pesos para concretar el referendo de la militancia a través de la huella dactilar y copia de credencial para votar.

Rafael Micalco Méndez evitó señalar que municipios registraron la compra del proceso de refrendo, ni mucho menos puntualizó que operadores morenovallistas se dedicaron a este registro mediante los 250 pesos.

El argumento del ex dirigente estatal, Rafael Micalco Méndez para no revelar los datos, fue que la información se la entregaran al senador del PAN, Ernesto Ruffo Appel, para así evidenciar todas las anomalías que se registraron en Puebla en las últimas semanas sobre este procedimiento.

El ex líder estatal del PAN, consideró que otra damnificada con el proceso de re afiliación, es la propia secretaría General del partido, Martha Erika Alonso Hidalgo, quien podría ver mermadas sus aspiraciones rumbo a las elecciones de 2018.

“En Puebla gana el panismo y pierde el morenovallismo, ellos están en crisis rumbo a las elecciones de 2018 (…) En doce municipios que no recuerdo su nombre, se intentó refrendar el proceso mediante el pago de 250 pesos”, mencionó.

Es importante señalar que en Puebla capital había 8 mil 618 militantes y la cifra final quedo en 4 mil 453; es decir, se redujo la cifra en un 58 por ciento.

Mientras que en el estado de Puebla, en 2014 había una afiliación total de 35 mil panistas y esta se disminuyó en 21 mil 589 personas; es decir, se redujo en 44.7 por ciento.