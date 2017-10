Por Jesús Lemus/Puebla

La unidad a favor de las causas sociales será vital para ganar el 2018, mencionó Enrique Cárdenas Sánchez, aspirante a coordinador organizacional de MORENA, quien desmintió el rumor sobre su designación por parte del Comité Ejecutivo Nacional del partido de Andrés Manuel López Obrador.

Durante una rueda de prensa convocada por el ex candidato de MORENA a la gubernatura de Puebla en 2016, Abraham Quiroz Palacios, el ex rector de la UDLAP, indicó que no tiene conocimiento de cómo va el proceso interno de MORENA para elegir al coordinador organizacional del partido en el estado de Puebla y que derivará en obtener la candidatura a la gubernatura poblana.

Cárdenas Sánchez reconoció que después de la invitación de Andrés Manuel López, líder de MORENA, para que participara en el proceso interno de Puebla y que fue hace más de un mes, no ha vuelto a dialogar con el virtual abanderado a la Presidencia de México para abordar los escenarios políticos que se podrían vivir en el territorio poblano.

A este encuentro que de origen era un llamado a la unidad, solo acudieron Enrique Cárdenas y el diputado Alejandro Armenta a lo que el convocante respondió que la invitación se hizo también a Rodrigo Abdalá Dartigues y Alonso Aco pero no se presentaron, mientras que el senador Miguel Barbosa jamás fue localizado personalmente, según explicó Quiroz.

En este contexto se cuestionó a Alejandro Armenta Mier si sumaria su capital político a Enrique Cárdenas en caso de no obtener la candidatura a gobernador de Puebla bajo las filas de MORENA, a lo que el diputado federal sentenció que toda su estructura estará a favor del partido sin jamás mencionar el nombre del ex rector de la UDLAP.

Incluso dijo que él no llega a Morena a aprender y señaló que es muy mala señal andar presumiendo relaciones al interior del partido, en alusión a Cárdenas cuando anunció su incorporación a este movimiento.

El ex académico de la UDLAP agregó que la unidad a favor de las causas sociales será vital para ganar el 2018, además de que insistió que en estos momentos no hay nada confirmado sobre que sea él quien se perfile como el candidato del partido al gobierno de Puebla.