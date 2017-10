Por Jesús Lemus/Puebla

El Comité Directivo Estatal (CDE) del PAN en Puebla, fracasó en su intento de que fuera una elección abierta a la ciudadanía para elegir candidatos a diputados y senadores rumbo al 2018, toda vez que a nivel nacional el instituto político eligió la consulta a los militantes.

Cabe señalar que la semana pasada, el panismo poblano que está a cargo de Jesús Giles Carmona, sesionó en su comisión permanente local para avalar que la elección abierta a la ciudadanía -una especie de elección constitucional- sea el método para ungir a todos los abanderados a diputados federales y senadores en 2018.

Sin embargo, dicho método tenía que ser avalado por el Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del PAN, el cual y a través de su comisión permanente, sesionó el pasado viernes en la noche para decidir que no sería una elección abierta a la ciudadanía, sino una consulta a los militantes del albiazul, el método para elegir a los abanderados que aparecerán en las boletas electorales de 2018 en los cargos públicos antes citados.

Por lo anterior, el líder estatal del PAN, Jesús Giles Carmona, se atrevió a celebrar en sus redes sociales donde escribió “que en comisión permanente nacional se ratificó el método de elección por militantes propuesto por el PAN de Puebla”.

Sin embargo, dicha publicación derivó que el líder político recibirá criticas, pues en las mismas redes sociales, el diputado local del PAN, Pablo Montiel Solana, lo evidenció en el sentido de que en Puebla se avaló una elección abierta a la ciudadanía y no consulta a los militantes como método para elegir a los candidatos a diputados federales y senadores.

Cabe señalar que con lo anterior el morenovallismo tuvo un fracaso, pues la elección abierta a la población, era la mejor forma de presionar al PAN nacional para que a través del Frente Ciudadano por México y que se integra también por el PRD y Movimiento Ciudadano, se ungiera al ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle Rosas como el abanderado presidencial.