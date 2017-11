• No han sido revelados los pormenores de las acusaciones en contra de los servidores públicos pero se sabe que existían órdenes de detención en su contra por cohecho.

Odilón Larios Nava.- Fuentes policiales dieron a conocer la detención, por parte de la Fiscalía General del Estado (FGE), de cinco agentes de Vialidad del Estado y del Delegado del Transporte en Izúcar de Matamoros. De acuerdo con los informantes enfrentan acusaciones por el delito de cohecho.

Según las fuentes, quienes solicitaron anonimato, por medio de acciones implementadas por agentes ministeriales, se habría llevado acabo la detención este miércoles. Existían órdenes de aprehensión en contra de los agentes de vialidad y al empleado de la Secretaría de Infraestructura en el estado.

Los detalles en torno a las acusaciones que enfrentan estos funcionarios no fueron revelados por las fuentes consultadas, pero se confirmó que las detenciones fueron el resultado del cumplimiento de un mandato judicial.

Los detenidos por este caso son: José Luis P. C., quien es Delegado Regional de la Secretaría de Infraestructura, Movilidad y Transporte del Estado en Izúcar de Matamoros; Fabián H. L., Delegado de Vialidad del estado en Izúcar de Matamoros; Marcos H. C.; Mauricio I. M. y; Nayeli Gissel B. C.

Todos ellos, los agentes y los mandos medios, fueron puestos a disposición de la Fiscalía General del Estado, hasta el cierre de esta edición las autoridades estatales no habían emitido algún comunicado al respecto, se espera que en las próximas horas informen los detalles de las acusaciones que recaen sobre estos elementos de Vialidad y la Secretaría de Infraestructura.