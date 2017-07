Por Jesús Lemus/Puebla

El presidente municipal de Huejotzingo, Carlos Alberto Morales Álvarez, denunció que hay pobladores que no reciben sus pagos respectivos por los predios donde se contempló la construcción del Libramiento Poniente; por ello, urge la intervención del gobierno estatal para tratar de finiquitar esta situación.

En el encuentro con los medios de comunicación, el funcionario municipal infirmó que también existió un hostigamiento en contra de autoridades de Huejotzingo y pobladores, que no pueden acercarse a los terrenos donde se ejecutó la obra respectiva.

Destacó que son alrededor de 200 campesinos los que no pueden sacar sus cosechas de estos terrenos, pese a prometerse una mejora a las entradas a estas parcelas para que pudieran trabajar.

Morales Álvarez señaló que el actual director del Banco de Tierra del gobierno de Puebla, José Miguel Rivas García, en su momento se acercó con los pobladores para firmar los acuerdos para la construcción de puentes y otras obras de infraestructura en la zona, aunque hasta la fecha no se han cumplido.

El munícipe dijo que en algunos casos se tomaron terrenos sin el consentimiento de los propietarios, por lo que están valorando la posibilidad de emprender acciones legales en contra de quienes resulten responsables.