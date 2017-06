Texto y Fotos: Carlos Linares Mendoza

SERÁ este 1 y 2 de julio cuando llegue a Puebla el FESTIVAL DE LA CERVEZA MX, en el ex rancho San Cristobal frente a Plaza San Pedro, contando con la actuación musical de Jordi Carné, Dan, Nev, Lyooh, entre otros artistas poblanos, para fomentar el talento local.

Cerveza artesanal, alimentos, música en vivo, stand up, área de niños, pet friendly, forman parte de este evento completamente familiar, donde desde el más pequeño hasta el adulto mayor, podrán disfrutar del Festival de la Cerveza.

De 11:00am hasta 22:00hrs, estarán abiertas las puertas para recibir a familias completas que puedan darse una cita, donde encontrarán más de 200 diferentes etiquetas de cervezas artesanales que difícilmente se consiguen en tiendas de autoservicio, muchas de ellas producidas en diferentes estados de la República Mexicana y muchas otras traídas desde países como Bélgica, Rusia, Uruguay, Inglaterra y Alemania. Un evento organizado por ProExpo, quienes cuidan todos los detalles para el buen desarrollo de este festival, quienes llevan 5 años ya de experiencia.

El “Festival de la Cerveza MX”, se ha destacado por ser un evento que brinda la oportunidad a productores mexicanos y distribuidores de ofrecer cerveza artesanal nacional e internacional, con una gran variedad de marcas y estilos que van desde Lager, Pilsner y Pale Ale, hasta la Stout y Porter, entre otras, a precios muy atractivos.

Las cervezas artesanales, a diferencia de las cervezas de marcas comerciales, son únicas, ya que cada productor tiene sus propias recetas, utilizando además de los insumos obligados como la malta de cebada, levadura, agua y lúpulo, otros ingredientes que dan un carácter aromático y gustativo muy interesante a cada cerveza.

La interacción de los expositores con el público es muy interesante, ya que explican de que están hechas sus cervezas, cuantos grados de alcohol contienen y que tonos de sabor pueden encontrar en cada una de ellas, ya sea chocolate, café, miel, frutos rojos, mole, etc., ofreciendo degustación de las mismas

Cervecería 5 de Mayo (Atlixco), Bebe como Vikingo (Cdmx), Cervecería Concordia (Hidalgo), Cervecería Teufel (Oaxaca), Homero (Puebla), British Beers (Cdmx), son algunos de los expositores que participan en esta edición.

Cabe señalar que El Festival de la Cerveza MX – Puebla, se llevará a cabo el 1 y 2 de julio de 11:00am hasta 22:00hrs, en el Ex Rancho San Cristóbal (Av. 15 de Mayo #2931, colonia Las Hadas, frente a Plaza San Pedro, a un costado de 5 Radio), con una cuota de recuperación de $85 pesos para mayores de edad (incluye vaso conmemorativo limitado) y de $40 pesos para asistentes de 10 a 17 años, por su parte los menores de 10 años y adultos mayores no pagan. Boletos disponibles en taquilla, los días del evento.