*Llegan comprometidos para alcanzar los objetivos del Club Franjiazul

El Puebla sumó dos refuerzos para su sector ofensivo Federico González y Carlos Rodríguez, quienes reportaron con el compromiso de dar su máximo esfuerzo durante su estancia en la institución.

Ambos jugadores, experimentarán por primera vez en tierras mexicanas, el primero de ellos, ‘Fede’, es un delantero que llega con la mentalidad de conquistar las redes de la Liga MX.

“Soy un jugador al que le gusta moverse por todo el frente de ataque, que tiene potencia y como todo delantero quiero hacer goles. A diferencia del fútbol argentino, aquí hay un poco más de espacio, trataré de aprovechar eso y de esa forma ayudar a que el equipo logre muchos puntos”.

Asimismo, el nuevo atacante camotero aseguró que está contento con su llegada a territorio poblano y por la confianza que la directiva ha depositado en él, para darle alegrías a la afición de la mano de todos sus compañeros en el plantel.

“Estoy contento de estar acá, se hizo un poco larga la espera Me han recibido muy bien y vengo a dar lo mejor de mí; ayudar a que el equipo logre la mayor cantidad de puntos posible en lo colectivo. En lo personal busco rendir al máximo en cada partido porque si a mí me va bien seguramente le va a ir bien al Puebla. No se negocia acá la actitud y a eso hay que agregarle lo que uno sabe dentro del campo”.

Por su parte, el mediocampista Carlos Rodríguez, quien se definió como un jugador habilidoso, de igual forma llegó a Puebla con el compromiso de entregar lo mejor de sí, pero sobre todo goles y jugadas ofensivas.

“Soy un jugador técnico, hábil con la pelota, utilizo las dos piernas y creo que eso me ha abierto puertas para poder venir aquí. El fútbol mexicano es muy intenso, muy competitivo y creo que eso es un reto, así crecemos como futbolistas y siempre hay que darlo todo. Vengo a entregarlo todo y aportar muchos goles que es lo que queremos para tratar de ganar todos los partidos”.